馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，沿襲古早挑飯擔進田裡共餐，和民眾分受農村生活樂。記者蔡維斌／攝影
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，沿襲古早挑飯擔進田裡共餐，和民眾分受農村生活樂。記者蔡維斌／攝影

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

今天萬人吃飯擔由鎮安宮主委章金樹及雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名共同主持，總統府秘書長潘孟安、立委劉建國、張嘉郡、議長黃凱等人也應邀前往作客，張麗善說，吃飯擔是雲林每年元宵最大的慶典，至今仍保有5股14庄輪流作東的傳統習俗，相當難得，尤其兩鄉首度合體作東，讓飯擔更豐盛。

潘孟安指出，他首次參加這項在台灣民俗中極具代表性的活動，民間常說，北有天燈、南有蜂炮，中部則有「吃飯擔」；每一項都是地方文化的驕傲與傳承。他榮幸代表賴清德總統，來雲林親身體驗民俗文化的深厚底蘊，彌足珍貴。

曾任屏東縣長的他說，在屏東這樣的傳統稱為「刈稻仔飯」，同樣蘊含著敬天謝地、祈求平安豐收的意義，藉由飯擔凝聚地方情感，這樣的百年盛事令人感動，也期盼在五年千歲庇佑下，風調雨順、五穀豐收，全國上下一心，讓雲林、台灣持續平安順遂、繁榮發展。

今天飯擔一開動即下雨，但每個人吃得超開心，台北專程來參加的李先生說，踩在泥巴上吃飯，有滿滿的鄉土味，尤其一大堆人在田裡共餐，是一生難得的經驗，下次會帶著親朋好友一起來「席地開桌呷平安」，相信一定更有趣。

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，盡管雨天仍吸引大批民眾共餐，雨天泥巴田裡吃得更有味。記者蔡維斌／攝影
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，盡管雨天仍吸引大批民眾共餐，雨天泥巴田裡吃得更有味。記者蔡維斌／攝影

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，盡管雨天仍吸引大批民眾共餐，雨天泥巴田裡吃得更有味。記者蔡維斌／攝影
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，盡管雨天仍吸引大批民眾共餐，雨天泥巴田裡吃得更有味。記者蔡維斌／攝影

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，大會一聲「開動！」，全場民眾大快朵頣，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，大會一聲「開動！」，全場民眾大快朵頣，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，今年加菜多了烤鱷魚，民眾大排長龍品嘗。記者蔡維斌／攝影
雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，今年加菜多了烤鱷魚，民眾大排長龍品嘗。記者蔡維斌／攝影

元宵節 鹽水蜂炮 張嘉郡 雲林

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

表現獲肯定 新營警分局中山路派出所正、副所長均升任

台南市新營警分局今辦理中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安升任市刑大專員，由副所長葉立凱升任。

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

