馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

今天萬人吃飯擔由鎮安宮主委章金樹及雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、褒忠鄉長陳建名共同主持，總統府秘書長潘孟安、立委劉建國、張嘉郡、議長黃凱等人也應邀前往作客，張麗善說，吃飯擔是雲林每年元宵最大的慶典，至今仍保有5股14庄輪流作東的傳統習俗，相當難得，尤其兩鄉首度合體作東，讓飯擔更豐盛。

潘孟安指出，他首次參加這項在台灣民俗中極具代表性的活動，民間常說，北有天燈、南有蜂炮，中部則有「吃飯擔」；每一項都是地方文化的驕傲與傳承。他榮幸代表賴清德總統，來雲林親身體驗民俗文化的深厚底蘊，彌足珍貴。

曾任屏東縣長的他說，在屏東這樣的傳統稱為「刈稻仔飯」，同樣蘊含著敬天謝地、祈求平安豐收的意義，藉由飯擔凝聚地方情感，這樣的百年盛事令人感動，也期盼在五年千歲庇佑下，風調雨順、五穀豐收，全國上下一心，讓雲林、台灣持續平安順遂、繁榮發展。

今天飯擔一開動即下雨，但每個人吃得超開心，台北專程來參加的李先生說，踩在泥巴上吃飯，有滿滿的鄉土味，尤其一大堆人在田裡共餐，是一生難得的經驗，下次會帶著親朋好友一起來「席地開桌呷平安」，相信一定更有趣。

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，盡管雨天仍吸引大批民眾共餐，雨天泥巴田裡吃得更有味。記者蔡維斌／攝影

雲林馬嗚山五年千歲鎮安宮傳傳百年的元宵萬人吃飯擔，大會一聲「開動！」，全場民眾大快朵頣，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影