表現獲肯定 新營警分局中山路派出所正、副所長均升任

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市新營警分局長陳俊凱（中）今主持中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安（左1）升任市刑大專員，由副所長葉立凱（右1）升任。記者謝進盛／翻攝
台南市新營警分局長陳俊凱（中）今主持中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安（左1）升任市刑大專員，由副所長葉立凱（右1）升任。記者謝進盛／翻攝

台南市新營警分局今辦理中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安升任市刑大專員，由副所長葉立凱升任。

新營警分局長陳俊凱主持交接儀式，並邀集新營區長、議員、里長、警友、義警、民防、巡守隊、志工幹部到場觀禮。

陳俊凱說，卸任所長柯政安2021年3月調任本分局柳營分駐所所長，2023年3月接任中山路派出所所長，任內積極推動各項治安、交通及為民服務工作，深獲地方肯定與好評。

與會貴賓感謝柯任內秉持服務熱忱，無論平日或假日，隨時接受協助、即時回應地方需求，展現全日無休的敬業精神，對於地方陳情案件、治安問題及交通建議，均能迅速協調處理。

原新營中山路副所長葉立凱則升任所長，現年35歲的他，曾任苗栗分局頭屋、銅鑼分駐所所長、善化分局大內、茄拔派出所所所長、及中山路派出所副所長等職務，過去擔任副所長期間協助推動各項治安維護與交通整頓工作，成效良好，陳俊凱說，此次直升接任所長，象徵責任與使命傳承，轄區治安、交通工作無縫接軌，確保各項勤務推動穩定順暢。

