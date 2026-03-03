快訊

北港納骨塔嚴重不足「死無葬地」 新塔完工並再建新靈堂禮廳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港納骨塔嚴重不足，多年前一度發包就被迫停工的北港府番公墓第三納骨塔終於完工，預計趕在今年清明節前開放使用。記者蔡維斌／攝影
雲林北港納骨塔嚴重不足，曾被諷為「死無葬身之地」，多年前增建第三納骨塔因廠商違約終止，使安葬雪上加霜，經公所克服諸多困難，終在近日完工，預計今年清明節前提供三千多個塔位，同時今天也動工將以三千多萬元打造首批美化莊嚴的禮廳和靈堂，解決北港人長年到外地治喪的窘境。

今天北港府番公墓新建禮廳靈堂動土儀式由雲林縣長張麗善、鎮長蕭美文、議員黃文祥、鎮代主席黃美蘭及多位里長代表等人主持，蕭美文說，為解決鎮內治喪空間不足，將建造現代化禮廳、靈堂各2間，提供莊嚴寬敞的告別式場地。

她說，公墓腹地不大，公所積極向國產署撥用一千坪用地，並自籌千餘萬元，連同縣府補助合計3289萬元，進行禮廳和靈堂工程，預計今年12月完工啟用，提供一個明亮莊嚴的治喪空間，不必再大老遠跑至外地辦喪事。

至於大家所關切的納骨塔不足問題，多年前興建的府番公墓第三納骨塔，發包後因遇疫情物價暴漲，得標廠商難以施作，致工程半途而廢，經公所多方爭取，最近終能完工，蕭美文說，第三納骨塔除再增加兩千多萬經費，並部分減項，二樓櫃位暫時保留作為備用，未來一、三樓合計共可提供三千多個塔位。

她說，第三納骨塔已完成驗收，預定趕在清明節前開放，將先樹腳里貨櫃塔位的骨甕移入新塔，其次再遷葬府番公墓現有土葬的墳墓，其他塔位再開放供民眾登記申請，遷葬後多出的土地將再規畫第四納骨塔。

張麗善指出，府番公墓離社區遠，環境優雅，隨著國人安葬習俗改變，未來該墓區將再增建現代化納骨塔，並全面再整理、美化環境，打造一個更清靜溫馨的禮儀空間，讓北港人不必再到外地治喪，圓滿生命最後一哩路。

北港府番公墓今天由雲林縣長張麗善主持動工典禮，將建造現代化靈堂和禮廳，解決北港人長年被迫到外地治喪的窘境。記者蔡維斌／翻攝
北港府番公墓今天由雲林縣長張麗善主持動工典禮，將建造現代化靈堂和禮廳，解決北港人長年被迫到外地治喪的窘境。記者蔡維斌／翻攝
除了第三納骨塔完工，北港府番公墓今天動工將建造現代化靈堂和禮廳，解決北港人長年被迫到外地治喪的窘境。記者蔡維斌／翻攝
北港府番公墓今天由雲林縣長張麗善主持動工典禮，將建造現代化靈堂和禮廳，解決北港人長年被迫到外地治喪的窘境。記者蔡維斌／翻攝
北港納骨塔嚴重不足，多年前一度發包就被迫停工的北港府番公墓第三納骨塔終於完工，預計趕在今年清明節前開放使用。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所在位於第二納骨塔後方向國產署爭取撥用千坪土地，將建造禮廳和靈堂。記者蔡維斌／攝影
