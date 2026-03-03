愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

據了解，集團創辦人常如山是台南子弟，2002年在台南開設醫療美容診所，看準國人對外在保養與醫學美容需求日益增加，在產業尚未成熟之際投入市場，迄今全台已約有50多家分院診所，台南更是愛爾麗醫療集團大本營，常如山對家鄉台南更有不一樣的情感。

愛爾麗集團目前事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、牙科及醫材儀器代理等，常如山更在2021年一度有意入主「蘋果新聞網」，轉戰媒體大亨，爭取更多合作機會。

此外，愛爾麗集團近年來積極參與公益活動，捐款累計已突破上億元，不僅捐贈消防救護車、偏鄉復康巴士、高階醫療器材、弱勢援助等，用行動支持體育與警消單位，在疫情期間也舉辦「感謝有你」、「愛常在–愛爾麗之夜」等多場公益演唱會，慰勞防疫人員。

在資本市場與跨界合作加持下，愛爾麗集團持續提升品牌能見度，並朝向國際化發展，而面對市場競爭加劇，愛爾麗除品牌整合與多元布局因應，同時更強化教育訓練，打造專業諮詢與護理團隊，奠定品牌形象，也打造全台市占第一的醫美品牌。