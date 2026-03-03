快訊

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌。圖為集團仁德總部。記者萬于甄／攝影
民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

據了解，集團創辦人常如山是台南子弟，2002年在台南開設醫療美容診所，看準國人對外在保養與醫學美容需求日益增加，在產業尚未成熟之際投入市場，迄今全台已約有50多家分院診所，台南更是愛爾麗醫療集團大本營，常如山對家鄉台南更有不一樣的情感。

愛爾麗集團目前事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、牙科及醫材儀器代理等，常如山更在2021年一度有意入主「蘋果新聞網」，轉戰媒體大亨，爭取更多合作機會。

此外，愛爾麗集團近年來積極參與公益活動，捐款累計已突破上億元，不僅捐贈消防救護車、偏鄉復康巴士、高階醫療器材、弱勢援助等，用行動支持體育與警消單位，在疫情期間也舉辦「感謝有你」、「愛常在–愛爾麗之夜」等多場公益演唱會，慰勞防疫人員。

在資本市場與跨界合作加持下，愛爾麗集團持續提升品牌能見度，並朝向國際化發展，而面對市場競爭加劇，愛爾麗除品牌整合與多元布局因應，同時更強化教育訓練，打造專業諮詢與護理團隊，奠定品牌形象，也打造全台市占第一的醫美品牌。

醫療器材 公益活動 台南

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

嘉義火車站前廣場16日起全面禁菸 違者最高開罰1萬元

嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。

台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

