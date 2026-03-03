快訊

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
矯正署花蓮監獄花燈班今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，在機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。圖／花蓮監獄提供
矯正署花蓮監獄花燈班今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，在機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。圖／花蓮監獄提供

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

法務部矯正署花蓮監獄自2011年成立花燈班，秉持傳承工藝精神推動技藝培訓，集結具鐵工、電焊、噴漆、配電及美工專長的收容人投入創作，同年起參加台灣燈會花燈競賽，年年繳出亮眼成績。

獄方指出，今年獲獎作品從草圖設計、鐵絲骨架焊接、電力配線，到綢布剪裁與噴色處理，皆由機關同仁帶領收容人完成，花燈工坊不僅培養專業技能，也強化收容人出監後適應社會的能力。

獄方表示，花燈製作過程並非一帆風順，「素人工藝家」收容人須在反覆嘗試與修正中累積經驗，在焊接火光與纏繞鐵絲間，逐步拼湊人生目標與找回自信，這次得獎不僅是技藝成果的肯定，也象徵從鐵窗走向藝術創作的轉變。

「燈亮了，心也跟著明亮」典獄長黃敬謀說，這座璀璨花燈是學員無數次失敗與修正後的結晶，不只是單純的藝術作品，更是向社會傳遞祝福，花燈散發的每道光影都象徵他們的重生。

獄方表示，今年台灣燈會即日起至15日止於嘉義縣政府前廣場展出，民眾可把握機會前往欣賞，見證收容人技藝蛻變成果。

監獄 花燈 花蓮

相關新聞

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

嘉義火車站前廣場16日起全面禁菸 違者最高開罰1萬元

嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。

台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

