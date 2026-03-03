開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

聯盟昨天又在臉書發表「給嘉義鄉親公開信」，主張至善湖可成為孩子親海教育的啟蒙場域，推動「親海、愛海、知海、近海」理念，從基礎划船體驗著手，結合博物館海洋文化意象，打造動態教育場域。具體建議包括限制時段、區域與人數、規範無動力舟具及救生裝備、採自備船具與掃碼登記管理等方式，在不增加額外經費與商業行為前提下，滾動式調整管理機制。

聯盟提出「水域戒嚴」與「水域解嚴」概念，指出台灣水域教育偏重競技游泳，卻缺乏開放水域風險判斷與自救訓練，社會因此傾向以全面禁止取代教育。聯盟強調，真正安全來自理解與風險教育，而非單純封閉管理，盼政府以管理取代禁令，讓公共水域兼顧安全與使用權益。

長期投入獨木舟與帆船運動教育的中正大學犯罪防治系教授林明傑表達支持。他指出，嘉縣體育會獨木舟暨輕艇委員會推廣獨木舟活動，分為「休閒型」與「競技型」兩類。「休閒型獨木舟」以民眾為對象，依水域特性區分為靜水獨木舟、海洋獨木舟與激流獨木舟，強調體驗與安全教育；「競技型獨木舟」以培育選手為目標，主要競賽項目包括輕艇水球、靜水競速與激流標竿等，屬專業訓練領域。

林明傑表示，獨木舟暨輕艇委員會在朴子溪船仔頭設有獨木舟基地，長年帶領夥伴深入溪流與海洋場域，透過實地操作與探索，推動划船運動與水域安全觀念。若能有更親民、安全的入門水域，將有助於銜接基礎體驗與進階訓練，擴大運動人口。

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。圖／取自台灣開放水域聯盟臉書

