嘉義火車站前廣場16日起全面禁菸 違者最高開罰1萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求。圖／嘉市府提供
嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。

市長黃敏惠表示，嘉義火車站是城市重要門面，也是人流密集的交通樞紐，每日往返旅客眾多。推動站前廣場全面禁菸，不僅是落實健康政策，更關乎城市形象與公共安全，期盼藉此降低二手菸暴露風險，提升候車與通行品質。

衛生局長廖育瑋指出，站前廣場設有公共自行車租借站，向來是民眾聚集熱點，吸菸行為易使周邊候車與通行民眾暴露於二手菸環境。經綜合評估後，市府決定將廣場全區納入禁菸範圍，同時於廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求並提高法令遵循度。

衛生局表示，新制上路初期將以宣導、勸導為主，後續逐步加強稽查取締，提醒民眾進入廣場範圍內切勿吸菸，如有需求請前往指定非禁菸區，以免受罰。

此外，衛生局也提醒，站前廣場南側「大白熊」候車亭範圍，2018年即公告為禁菸場所，全面禁止吸菸，民眾切勿於該區域違規，以免觸法受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。

台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

危橋改建 張麗善：續爭取經費

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有七座早在前一次檢測即被列為「Ｕ四（危險等級）」，中央多次承諾補助改建經費，仍有五座遲無下文，這次又新增四座危橋，Ｕ四危橋目前累計十一座。縣長張麗善昨說，將持續爭取改善經費。

