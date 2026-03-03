聽新聞
嘉義火車站前廣場16日起全面禁菸 違者最高開罰1萬元
嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。
市長黃敏惠表示，嘉義火車站是城市重要門面，也是人流密集的交通樞紐，每日往返旅客眾多。推動站前廣場全面禁菸，不僅是落實健康政策，更關乎城市形象與公共安全，期盼藉此降低二手菸暴露風險，提升候車與通行品質。
衛生局長廖育瑋指出，站前廣場設有公共自行車租借站，向來是民眾聚集熱點，吸菸行為易使周邊候車與通行民眾暴露於二手菸環境。經綜合評估後，市府決定將廣場全區納入禁菸範圍，同時於廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求並提高法令遵循度。
衛生局表示，新制上路初期將以宣導、勸導為主，後續逐步加強稽查取締，提醒民眾進入廣場範圍內切勿吸菸，如有需求請前往指定非禁菸區，以免受罰。
此外，衛生局也提醒，站前廣場南側「大白熊」候車亭範圍，2018年即公告為禁菸場所，全面禁止吸菸，民眾切勿於該區域違規，以免觸法受罰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
