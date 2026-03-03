快訊

台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
現場系列草莓飲品、糕點，令人忍不住品嘗。記者謝進盛／翻攝
台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

善化地區草莓園多集中於台1線省道路段，產期為約入冬至隔年清明節前，農業局與善化區公所多年來辦理草莓產業文化活動打出知名度。

善化區公所與農業局今天在善化大安草莓園辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，為7日將在善化啤酒廠活動暖身。

善化區公所今年攜手晴空、晴光、溫馨、美裕、南科及大安等6家在地草莓園，自3月7日起至4月5日止共同推出為期1個月草莓季活動，活動期間入園採果全面享8折優惠。

台南市長黃偉哲、市議會副議長林志展、農業局長李芳林、善化區長譚乃澄、善化農會總幹事楊耿榮、市議員李文俊、李偉智等人出席記者會。

李芳林表示，善化為北回歸線以南少數成功栽種草莓產地，年產量約16公噸，栽種面積約1.6公頃，占南市約5成，也是南部最大產區。

黃偉哲說，草莓最適合生長溫度為18至22度，今年因氣候影響產季略為延後，但也因為熟成較慢，果實品質更加細緻香甜，自1月下旬起已陸續進入盛產階段，目前品質與甜度俱佳，正是品嘗與採果最佳時機。

「現在來最划算。」善化美裕草莓園說，去年11月甫上市每台斤達700至800元，隨著產量日增價格逐漸滑落，這次配合草莓季活動，每台斤僅360元，適合闔家出遊來採草莓。

善化區公所指出，今年「莓好生活節」活動7日開幕當天邀請YOYO家族同樂，「莓好饕客」特色市集集結近80攤品牌商參與；「莓好寶藏」尋寶集章任務限量300份金屬徽章；闖關成功可獲得在地插畫家湯士賢設計的草莓園壓克力立牌（限量500份）。

現場還規畫「莓好浪漫」DIY、拍貼機體驗，並限量發放草莓啤酒與善化區農會贊助草莓冰淇淋，讓民眾一次滿足味蕾與拍照樂趣。

活動期間亦提供接駁專車往返善化車站、啤酒廠及各草莓園區，並鼓勵民眾多加利用YouBike騎乘。更多活動詳情請至「臺南市善化區公所」臉書粉絲專頁查詢(https://reurl.cc/6EjpYr)。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

善化區公所與台南市政府農業局今天辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，現場豔紅的大草莓誘人。記者謝進盛／翻攝
善化區公所與農業局今天在善化大安草莓園辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，為活動暖身。
現場系列草莓飲品、糕點，令人忍不住品嘗。記者謝進盛／翻攝
相關新聞

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

嘉義火車站前廣場16日起全面禁菸 違者最高開罰1萬元

嘉義市政府為打造無菸健康城市，公告16日起嘉義火車站前廣場全區實施禁菸措施，民眾只要進入廣場範圍內吸菸，將可依菸害防制法裁處最高新台幣1萬元罰鍰。並在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區，兼顧不同族群需求，提高法令遵循度。市府呼籲市民與旅客配合新制，共同維護清新、安全的公共空間。

台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

