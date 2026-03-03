快訊

南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所，遊戲設施遭不明人士毀損。圖／南恩禪寺提供
嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所。執行長張孝賢表示，相關設施由他自掏腰包、斥資逾百萬元購置捐贈，未動用廟方善款，希望孩子別整天沉迷3C產品或流連遊樂場，在廟宇有安全休閒去處，不料設備啟用不到3天，包括拳擊機與賽車機等機台就遭不明人士毀損。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機。

張孝賢指出，自己近期在社群平台倡議正統道教信仰，批評部分人士假借宗教名義斂財，懷疑因此引發不滿，遭人到廟尋釁發洩。他也公開部分網友過激留言，認為事件非單純惡作劇。談及信仰理念，張孝賢強調，道教淵源深遠，核心在順天應道、修德利人，而非求財逐利。

他強調仍會持續宣揚正信理念，不會因此退縮。不過為避免類似情況再發生，除警方加強巡邏外，廟方也將加裝監視器設備，盼嚇阻惡意破壞行為。金牌濟公神像吸睛，如今再添設施遭毀風波，讓南恩禪寺成為焦點。事件真相待釐清，但如何在宗教場域兼顧公共安全與多元聲音，也成為外界關注課題。

嘉義市東區南恩禪寺供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛。圖／聯合報資料照片
南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所，遊戲設施遭不明人士毀損。圖／南恩禪寺提供
南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所，遊戲設施遭不明人士毀損。圖／南恩禪寺提供
嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

危橋改建 張麗善：續爭取經費

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有七座早在前一次檢測即被列為「Ｕ四（危險等級）」，中央多次承諾補助改建經費，仍有五座遲無下文，這次又新增四座危橋，Ｕ四危橋目前累計十一座。縣長張麗善昨說，將持續爭取改善經費。

北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

