南恩禪寺濟公掛逾億巨大金牌遊戲設施遭毀 廟方研判為此惹禍

嘉義市東區南恩禪寺近來話題不斷。廟內供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛，豈料，春節剛落幕，廟方設置地下室多項親子遊憩設施遭人惡意破壞，讓寺方震驚無奈。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但廟方執行長張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機，直言「來寺廟是反省還是犯罪？」呼籲有公德心。

南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所。執行長張孝賢表示，相關設施由他自掏腰包、斥資逾百萬元購置捐贈，未動用廟方善款，希望孩子別整天沉迷3C產品或流連遊樂場，在廟宇有安全休閒去處，不料設備啟用不到3天，包括拳擊機與賽車機等機台就遭不明人士毀損。轄區嘉市警局長竹派出所獲報後到場了解，但張孝賢未報案，僅透過臉書發文質疑破壞動機。

張孝賢指出，自己近期在社群平台倡議正統道教信仰，批評部分人士假借宗教名義斂財，懷疑因此引發不滿，遭人到廟尋釁發洩。他也公開部分網友過激留言，認為事件非單純惡作劇。談及信仰理念，張孝賢強調，道教淵源深遠，核心在順天應道、修德利人，而非求財逐利。

他強調仍會持續宣揚正信理念，不會因此退縮。不過為避免類似情況再發生，除警方加強巡邏外，廟方也將加裝監視器設備，盼嚇阻惡意破壞行為。金牌濟公神像吸睛，如今再添設施遭毀風波，讓南恩禪寺成為焦點。事件真相待釐清，但如何在宗教場域兼顧公共安全與多元聲音，也成為外界關注課題。

嘉義市東區南恩禪寺供奉濟公神像，戴著墨鏡、胸前掛著價值逾億元的巨型金牌，造型吸睛。圖／聯合報資料照片

南恩禪寺提供信眾親子友善空間，在地下室規畫氣墊城堡、投籃機、拳擊機與賽車機等設備，盼孩子有安全活動場所，遊戲設施遭不明人士毀損。圖／南恩禪寺提供