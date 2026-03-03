蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

對此，前鄒族原住民族語言發展研究基金會董事長摩奧‧悟吉納說，「VOYU」只是鄒族男性名字。鄒族男女名字約10個左右，取名時就在這10個當中擇一。而鄒族名字本身並沒有什麼義意，「就像我的名字Mo'o一樣, 只是名字而已。其關鍵在於適不適合-即適合命格。「VOYU」跟山豬或象徵勇氣、力量、男性成年與狩獵能力等並無關聯。」

蔡易餘感謝縣議員黃榮利登記參與初選，由於他長期擔任海線立委，對山區經營薄弱，初選反而成為契機，讓他短時間密集走訪山區部落、宮廟與地方組織，「以前可能走過，村長都不一定認識，更別說叫得出名字。」他坦言，深入山區，聽見許多過去海線未曾接觸聲音。

嘉縣民進黨執政逾20年，綠大於藍，蔡易餘不敢掉以輕心。阿里山鄉，過去藍營優勢明顯，直到縣長翁章梁成功翻轉版圖，綠營得票首度超越國民黨候選人，蔡易餘希望承接這股氣勢，爭取鄒族鄉親支持。原民名字意外成為選戰插曲。從海線跨入山線，蔡易餘不只在選票版圖上尋求突破，也在文化交流中重新認識嘉義縣的多元樣貌。選戰未正式開打，山海交會的政治布局已悄然展開。