蔡易餘獲阿里山鄒族頭目贈名成話題 鄒語專家解說名字意涵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。圖／聯合報資料照片
嘉義縣民進黨立委蔡易餘通過黨內初選競爭，代表角逐年底縣長。近期接受民視專訪，談及初選過程帶來轉變，直言「山線之行」讓自己補足過去長年深耕海區不足，意外獲個鄒族名字「VOYU」掀起話題討論。拜訪阿里山鄉，蔡易餘與鄒族耆老會面，部落頭目特別替他取鄒族名字「VOYU」。當下他詢問涵義，對方回應象徵強壯與勇氣，讓他相當振奮。不過返家後以AI查詢，卻一度誤判為「山豬」意，讓他哭笑不得，最後確認是語言資料不足導致誤解。

對此，前鄒族原住民族語言發展研究基金會董事長摩奧‧悟吉納說，「VOYU」只是鄒族男性名字。鄒族男女名字約10個左右，取名時就在這10個當中擇一。而鄒族名字本身並沒有什麼義意，「就像我的名字Mo'o一樣, 只是名字而已。其關鍵在於適不適合-即適合命格。「VOYU」跟山豬或象徵勇氣、力量、男性成年與狩獵能力等並無關聯。」

蔡易餘感謝縣議員黃榮利登記參與初選，由於他長期擔任海線立委，對山區經營薄弱，初選反而成為契機，讓他短時間密集走訪山區部落、宮廟與地方組織，「以前可能走過，村長都不一定認識，更別說叫得出名字。」他坦言，深入山區，聽見許多過去海線未曾接觸聲音。

嘉縣民進黨執政逾20年，綠大於藍，蔡易餘不敢掉以輕心。阿里山鄉，過去藍營優勢明顯，直到縣長翁章梁成功翻轉版圖，綠營得票首度超越國民黨候選人，蔡易餘希望承接這股氣勢，爭取鄒族鄉親支持。原民名字意外成為選戰插曲。從海線跨入山線，蔡易餘不只在選票版圖上尋求突破，也在文化交流中重新認識嘉義縣的多元樣貌。選戰未正式開打，山海交會的政治布局已悄然展開。

翁章梁 民視 黃榮利

危橋改建 張麗善：續爭取經費

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有七座早在前一次檢測即被列為「Ｕ四（危險等級）」，中央多次承諾補助改建經費，仍有五座遲無下文，這次又新增四座危橋，Ｕ四危橋目前累計十一座。縣長張麗善昨說，將持續爭取改善經費。

北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

