危橋改建 張麗善：續爭取經費

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有七座早在前一次檢測即被列為「Ｕ四（危險等級）」，中央多次承諾補助改建經費，仍有五座遲無下文，這次又新增四座危橋，Ｕ四危橋目前累計十一座。縣長張麗善昨說，將持續爭取改善經費。

全台橋梁每二年須檢測一次，雲縣府去年完成一四一七座橋梁檢測，有八十八座橋梁屬應維修，其中十五座須拆除或改建；十五座中，十一座屬於立即危險的Ｕ四危橋，包含七座早在前次檢測即被列為危橋，再新增台西海園橋、口湖光復、大埤N十、斗南善謹橋四座U四危橋。

雲縣交通工務局長汪令堯表示，十一座危橋，仍有八座的改建經費尚無著落，包含前次被列為危橋的台西鄉三座、麥寮鄉及水林鄉各一座，這五座危橋二年多來中央多次允諾補助，但每次都是空歡喜一場，工程經費已由縣庫代墊執行，並持續向中央爭取補助。

本報二○二三年獨家報導，全台危橋缺乏經費維修，交通部當時承諾全力協助地方政府，不過許多非屬公路系統的橋梁仍難獲補助，行政院長卓榮泰於凱米颱風災後南下雲林視察，張麗善當面請命經費，交通部並宣布去年起將村里道路橋梁納入改善範圍，預計三年投入十五億元。

張麗善指出，宜蘭南方澳大橋斷裂後，中央要求地方加強檢測並成立統一窗口協助，如今窗口不再，補助資源也顯不足，但沿海橋梁長年受鹽害鏽蝕影響，每年都可能新增危橋，中央不該在危急時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，既要求地方落實檢測，後續改善也應提供相應財源，否則地方難以負擔。