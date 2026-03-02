快訊

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
台灣燈會贈燈儀式今天晚於燈會主舞台舉行，由交通部次長林國顯代表出席，在各界代表共同見證主燈移交，宣告這場國際級盛事正式啟動。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會以世界級的阿里山為主題，邀請全國及世界各地民眾來嘉義看燈，更能品嘗嘉義知名的咖啡與茶。

林國顯表示，台灣燈會是全台重要的年度活動，也是帶領大眾認識台灣的窗口。今年主燈以「光沐-世界阿里山」為主題，由中華電信贊助，並由民間設計團隊將阿里山精髓、山林及環保精神融入其中。燈會規畫1個主燈、2個副燈區及22個燈區，共計超過600盞燈火共同輝映，預期吸引大量海內外遊客湧入嘉義。

翁章梁指出，阿里山在2025年入選為紐約時報全世界52個必遊景點之一，這次燈會將這份驕傲與燈藝結合，展現嘉義獨特魅力。此外，燈會期間適逢世界棒球經典賽，3月8日將上演中華隊與韓國隊對決，民眾可聚集在燈會現場為中華隊加油。他也提到，嘉義從農業大縣逐步轉型為「農工科技大縣」，建立無人機、航太等產業鏈，這場燈會展現出嘉義的文化與科技能量。

燈會由交通部與嘉義縣政府合作主辦，觀光署投入多項創新策畫，包含與日本任天堂公司合作、日本青森睡魔、TEAM TAIWAN大遊行及Tech World台灣館。活動從3月3日持續到3月15日，受惠於228連假，近日已有民眾提前湧入大林火車站與阿里山燈區。縣府表示，嘉義擁有豐富山海美景，民眾賞燈之餘，還能到山上欣賞櫻花或到海邊享用海產，感受視覺與感官盛宴。

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
相關新聞

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

台灣燈會贈燈儀式今天晚於燈會主舞台舉行，由交通部次長林國顯代表出席，在各界代表共同見證主燈移交，宣告這場國際級盛事正式啟動。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會以世界級的阿里山為主題，邀請全國及世界各地民眾來嘉義看燈，更能品嘗嘉義知名的咖啡與茶。

影／鹽水蜂炮入夜炸裂吸遊客 明天元宵主場地60萬支蜂炮齊發

2天1夜的台南鹽水蜂炮民俗遶境活動，在歷經白天遶境後，今晚陣頭再度聚集武廟前現場匯集約30座大小神轎，大批遊客將廟前擠得水洩不通，遶境隊伍晚間7時許依據既定路線魚貫出發，吸引遊客不畏蜂炮趨前體驗犁蜂炮快感。

北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

