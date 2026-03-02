2026台灣燈會瑪利歐展區開箱 將辦角色見面會

快訊

中央社／ 嘉義縣2日電

2026台灣燈會「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區今天下午開箱，10公尺高瑪利歐主燈醒目，3日至15日燈會期間的週五至週日將舉辦瑪利歐、路易吉等角色見面會與參訪遊客合影。

2026台灣燈會明天開幕，這兩天燈會現場已吸引大量的民眾賞燈，瑪利歐展區外圍更是擠滿拍照的民眾。嘉義縣府今天安排媒體、網紅參觀布置情況，為展區開箱，並提供限定「超級瑪利歐問號磚塊」小提燈，讓與會者拍照留念。

嘉義縣文化觀光局告訴中央社記者，燈會啟動後瑪利歐展區在6、7、8日及13、14、15日這6天舉辦角色見面會，瑪利歐、路易吉、耀西、碧姬公主等遊戲角色，將與大家見面合影。

文觀局說，瑪利歐展區以「超級瑪利歐」角色與經典元素為主題，一進場是「無敵星迎賓之路」，直接走向10公尺高的瑪利歐主燈，四周則設置耀西、碧姬公主及超級瑪利歐銀河主題拍照點，風格活潑繽紛。

另有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區規劃「親子」與「一般」的兩種遊戲體驗空間，讓大小朋友都能輕鬆享受遊戲時光。設有Nintendo授權商品販售區，售販台灣燈會限定的限量紀念商品。

縣府說，明天燈會正式開幕，晚上開幕儀式將施放長達10分鐘的中、高空煙火秀，總發數高達1萬7000發，最大施放尺寸達12吋，以層次分明、節奏明快的編排設計，為本屆燈會揭開最震撼序幕。

縣府說，2026台灣燈會各項活動，請上台灣燈會官網查詢。

