北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

迎接元宵燈會，雲林縣府攜手笨港媽祖文教基金會，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關社團與學校，今晚間舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈踩街大遊行，由朝天宮董事長蔡咏鍀引燃媽祖萬年聖火後，約4千人集結提燈踩街，展現北港深厚宗教文化底蘊與傳統花燈工藝特色。

千人隊伍人人手提各式小燈籠，在陣頭引導下穿梭大街小巷，帶動濃濃的元宵熱鬧喜氣，沿途民眾互道「元宵快樂！」立委張嘉郡、文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、笨港文教基金會董事長吳俊宏等人共襄盛舉，場面盛大熱鬧。

張麗善表示，每年北港元宵提燈踩街習俗逾數千人參加，承載先民迎春祈福的文化記憶，是地方不可或缺民俗盛事，透過聖火引燃與千人提燈，象徵薪火相傳、祈願平安，也讓北港古鎮在彩燈映照下，展現獨特人文風貌。

吳俊宏指出，元宵又稱為「小過年」，北港是花燈原鄉，也是國內電動花燈發源地，早年燈節盛會，來自全國各地到北港賞燈的人潮，萬頭鑽動，為延傳北港特有的元宵提燈遊行的習俗，基金會每年號召超過3、4千人一起提燈遊行，人手一只象徵吉祥如意的創意燈籠，還有活潑逗趣的變妝隊伍、樂團及各種民俗藝陣沿途穿插演出，感受古早燈節喜氣。

雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

台南228連假人潮較去年成長1成 燈會蜂炮蘭展3月接力登場

228連假結束，南市府觀旅局表示，連假期間受惠多項特色活動持續發燒，各景點觀光人次相較去年同期成長超過1成，3天假期景點累計超過123萬旅客人次，旅宿整體住用率超過9成，很多旅館甚至出現一房難求情況，邁入3月雖連假結束，然燈會、蜂炮、蘭展將接力演出。

