南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

觀光署會中表揚過去一年對台灣觀光產業有卓越貢獻的個人與團體。其中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名獲頒「2026台灣觀光之友」，觀光署說，侯賢名長期致力於將傳統宗教文化轉化為國際觀光動能。南鯤鯓代天府作為國定古蹟及全台王爺總廟，侯不僅成功舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」，更積極整合周邊資源，帶動濱海地區宗教旅遊熱潮，將香客變遊客，遊客變香客，成為民間信仰與觀光發展相輔相成最佳典範。

在個人獎項部分，台灣守護文創董事長陳仁昌榮獲「2026台灣觀光金獎—熱心觀光事業工作人員」。陳仁昌將傳統曬鹽產業與現代觀光體驗深度結合。在他的帶領下，井仔腳鹽田不僅獲得多項國際永續大獎，更成功打造出具備環境教育、美學價值與產業轉型的觀光品牌，為台灣濱海觀光產業注入創新生命力。

雲嘉南管理處轄下的七股遊客中心，也在旅遊服務體系評鑑中榮獲績優獎。七股遊客中心以其獨特幾何建築造型成為熱門打卡聖地，內部更透過完善資訊提供、導覽及友善的諮詢服務。

雲嘉南管理處長徐振能表示，這次3項大獎是對地方合作夥伴及同仁們最大鼓勵。另外雲嘉南管理處3月7日將在北門永隆宮舉辦《掌中傳藝・戲偶傳情》活動，特別邀請 Taiwan Top 演藝團隊「義興閣掌中劇團」帶來全台唯一的搖滾布袋戲；3月14日在北門遊客中心舉辦「台式搖滾夜」，由玖壹壹、董事長樂團等藝人帶來精彩音樂表演。更多活動請關注「雲嘉南，好好玩!!!」官方粉絲專頁。

記者謝進盛／翻攝

記者謝進盛／翻攝