南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，井仔腳鹽田不僅獲得多項國際永續大獎，更成功打造出具備環境教育、美學價值與產業轉型的觀光品牌。記者謝進盛／翻攝
交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

觀光署會中表揚過去一年對台灣觀光產業有卓越貢獻的個人與團體。其中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名獲頒「2026台灣觀光之友」，觀光署說，侯賢名長期致力於將傳統宗教文化轉化為國際觀光動能。南鯤鯓代天府作為國定古蹟及全台王爺總廟，侯不僅成功舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」，更積極整合周邊資源，帶動濱海地區宗教旅遊熱潮，將香客變遊客，遊客變香客，成為民間信仰與觀光發展相輔相成最佳典範。

在個人獎項部分，台灣守護文創董事長陳仁昌榮獲「2026台灣觀光金獎—熱心觀光事業工作人員」。陳仁昌將傳統曬鹽產業與現代觀光體驗深度結合。在他的帶領下，井仔腳鹽田不僅獲得多項國際永續大獎，更成功打造出具備環境教育、美學價值與產業轉型的觀光品牌，為台灣濱海觀光產業注入創新生命力。

雲嘉南管理處轄下的七股遊客中心，也在旅遊服務體系評鑑中榮獲績優獎。七股遊客中心以其獨特幾何建築造型成為熱門打卡聖地，內部更透過完善資訊提供、導覽及友善的諮詢服務。

雲嘉南管理處長徐振能表示，這次3項大獎是對地方合作夥伴及同仁們最大鼓勵。另外雲嘉南管理處3月7日將在北門永隆宮舉辦《掌中傳藝・戲偶傳情》活動，特別邀請 Taiwan Top 演藝團隊「義興閣掌中劇團」帶來全台唯一的搖滾布袋戲；3月14日在北門遊客中心舉辦「台式搖滾夜」，由玖壹壹、董事長樂團等藝人帶來精彩音樂表演。更多活動請關注「雲嘉南，好好玩!!!」官方粉絲專頁。

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，南鯤鯓代天府作為國定古蹟及全台王爺總廟，成功舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」，更積極整合周邊資源，帶動濱海地區宗教旅遊熱潮。記者謝進盛／翻攝
交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南管理處轄下的七股遊客中心，也在旅遊服務體系評鑑中榮獲績優獎。記者謝進盛／翻攝
交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右1起）、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、台灣守護文創董事長陳仁昌上台領獎。記者謝進盛／翻攝
嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

台南228連假人潮較去年成長1成 燈會蜂炮蘭展3月接力登場

228連假結束，南市府觀旅局表示，連假期間受惠多項特色活動持續發燒，各景點觀光人次相較去年同期成長超過1成，3天假期景點累計超過123萬旅客人次，旅宿整體住用率超過9成，很多旅館甚至出現一房難求情況，邁入3月雖連假結束，然燈會、蜂炮、蘭展將接力演出。

