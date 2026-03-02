快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣每年新增多座危橋，但苦無經費改善，圖為大埤鄉公所權管的N10無名橋。圖／雲林縣政府提供
雲林縣每年新增多座危橋，但苦無經費改善，圖為大埤鄉公所權管的N10無名橋。圖／雲林縣政府提供

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

全台橋梁每2年需檢測一次，雲林縣去年完成1417座橋梁檢測，有88座橋梁應維修，其中有15座橋梁須拆除或改建，包含11座有立即危險的U4危橋，37座已派工維修。11座U4危橋有7座早在前次檢測即被列為危橋，新增台西海園橋、口湖光復、大埤N10、斗南善謹橋4座U4危橋。

交通工務局長汪令堯表示，11座危橋已有3座獲得工程會、交通部補助改建，仍有8座危橋經費尚無著落，包含前次被列為危橋的台西鄉3座、麥寮鄉及水林鄉各一座，這5座危橋2年多來中央多次允諾補助，但每次都是空歡喜一場。橋梁關乎民眾行的安全，尚未獲中央補助的5座改建工程經費已由縣庫代墊執行，並持續向中央爭取補助。

本報2023年曾獨家報導，全台近3成需維修橋梁無法如期完成，交通部當時承諾全力協助地方政府。不過，許多非屬公路系統的橋梁仍難獲補助。凱米颱風災後，行政院長卓榮泰南下雲林視察，張麗善也當面請命危橋改建經費，交通部並宣布自去年起將村里道路橋梁納入改善範圍，預計3年投入15億元。

張麗善指出，宜蘭南方澳大橋斷裂後，中央除要求地方加強檢測，並曾成立統一窗口協助，但如今窗口不再，補助資源也顯不足。她曾向總統賴清德及行政院長卓榮泰遞交陳情書，院長允諾協助，目前僅海新橋因凱米颱風等風災多次遭海水淹沒才獲得補助，其餘橋梁仍未有明確回應。

張麗善強調，極端氣候衝擊加劇，沿海橋梁長年受鹽害鏽蝕影響，每年都可能新增危橋，中央不該在危急時才頭痛醫頭、腳痛醫腳，既要求地方落實檢測，後續改善也應提供相應財源，否則地方難以負擔。

汪令堯補充，除改建與拆除危橋外，縣內尚有38座U3等級橋梁（須於一年內派修）待改善，多數為鄉鎮公所轄管，其中33座已納入今年縣府預算執行；另5座包括莿桐鄉興同橋、台西鄉N40與N9橋、口湖鄉良心橋及二崙鄉湳仔橋，維修經費需求較高，約需1億元，也將持續向中央爭取支持。

雲林縣每年新增多座待維修橋梁。圖／雲林縣政府提供
雲林縣每年新增多座待維修橋梁。圖／雲林縣政府提供

雲林縣台西海新橋多年前已被列為危橋，曾因凱米颱風等風災多次遭海水淹沒，已獲中央核定改建經費。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西海新橋多年前已被列為危橋，曾因凱米颱風等風災多次遭海水淹沒，已獲中央核定改建經費。圖／雲林縣政府提供

卓榮泰 橋梁 凱米颱風

延伸閱讀

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

大阪萬博台灣館驚艷回歸 卓榮泰出席TECH WORLD館開幕

斗六國中教室換LED燈可省萬餘度電 縣府發起全縣換燈獲企業支持

雲林「朝聖大橋」趕工 確保大甲媽遶境

相關新聞

嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名 獲頒2026台灣觀光之友殊榮

交通部觀光署今辦理2026年觀光節慶祝大會頒獎典禮，雲嘉南濱海國家風景區轄區一舉摘下「台灣觀光之友」、「台灣觀光金獎」及「旅遊服務體系評鑑績優獎」三大殊榮，展現鹽分地帶永續觀光魅力。

南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

台南228連假人潮較去年成長1成 燈會蜂炮蘭展3月接力登場

228連假結束，南市府觀旅局表示，連假期間受惠多項特色活動持續發燒，各景點觀光人次相較去年同期成長超過1成，3天假期景點累計超過123萬旅客人次，旅宿整體住用率超過9成，很多旅館甚至出現一房難求情況，邁入3月雖連假結束，然燈會、蜂炮、蘭展將接力演出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。