南方澳斷橋教訓忘了？雲林5危橋空等中央補助2年 張麗善喊話中央

雲林縣去年底完成全縣橋梁檢測，有15座橋梁須拆除或改建，其中7座早在前次檢測即被列為U4危橋。中央多次承諾補助改建經費，事隔2年多，仍有5座遲無下文。縣長張麗善直言，南方澳大橋斷裂事件後各界才正視危橋問題，但風頭過後關注降溫，中央不應在危機發生時才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，縣府將持續爭取改善經費。

全台橋梁每2年需檢測一次，雲林縣去年完成1417座橋梁檢測，有88座橋梁應維修，其中有15座橋梁須拆除或改建，包含11座有立即危險的U4危橋，37座已派工維修。11座U4危橋有7座早在前次檢測即被列為危橋，新增台西海園橋、口湖光復、大埤N10、斗南善謹橋4座U4危橋。

交通工務局長汪令堯表示，11座危橋已有3座獲得工程會、交通部補助改建，仍有8座危橋經費尚無著落，包含前次被列為危橋的台西鄉3座、麥寮鄉及水林鄉各一座，這5座危橋2年多來中央多次允諾補助，但每次都是空歡喜一場。橋梁關乎民眾行的安全，尚未獲中央補助的5座改建工程經費已由縣庫代墊執行，並持續向中央爭取補助。

本報2023年曾獨家報導，全台近3成需維修橋梁無法如期完成，交通部當時承諾全力協助地方政府。不過，許多非屬公路系統的橋梁仍難獲補助。凱米颱風災後，行政院長卓榮泰南下雲林視察，張麗善也當面請命危橋改建經費，交通部並宣布自去年起將村里道路橋梁納入改善範圍，預計3年投入15億元。

張麗善指出，宜蘭南方澳大橋斷裂後，中央除要求地方加強檢測，並曾成立統一窗口協助，但如今窗口不再，補助資源也顯不足。她曾向總統賴清德及行政院長卓榮泰遞交陳情書，院長允諾協助，目前僅海新橋因凱米颱風等風災多次遭海水淹沒才獲得補助，其餘橋梁仍未有明確回應。

張麗善強調，極端氣候衝擊加劇，沿海橋梁長年受鹽害鏽蝕影響，每年都可能新增危橋，中央不該在危急時才頭痛醫頭、腳痛醫腳，既要求地方落實檢測，後續改善也應提供相應財源，否則地方難以負擔。

汪令堯補充，除改建與拆除危橋外，縣內尚有38座U3等級橋梁（須於一年內派修）待改善，多數為鄉鎮公所轄管，其中33座已納入今年縣府預算執行；另5座包括莿桐鄉興同橋、台西鄉N40與N9橋、口湖鄉良心橋及二崙鄉湳仔橋，維修經費需求較高，約需1億元，也將持續向中央爭取支持。

雲林縣每年新增多座待維修橋梁。圖／雲林縣政府提供