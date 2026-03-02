快訊

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台北艋舺龍山寺發行第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄燈史，北港燈藝大師吳登興被收錄其中，見證燈藝傳承。記者蔡維斌／攝影
從事花燈製作近30年的北港燈藝大師吳登興，除在故鄉傳承燈藝，每年受邀到台北港龍山寺製燈迄今20餘年，龍山寺今年發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄該廟花燈沿革，並還送給來訪的總統賴清德，吳登興在此書所占篇幅大，他讚譽寺方用花燈寫歷史彌足珍貴。

登錄為雲林龍鳳獅文化資產保存者吳登興家住花燈原鄉的北港鎮，4歲隨著德義堂龍鳳傳人的父親吳炎林學「弄獅」、做花燈，長大無師自通，年年奪下各地燈賽冠軍，曾還創下新竹城隍廟燈賽五連霸，多年來堅守傳統花燈工法，在故鄉為朝天宮做花燈並授課傳藝，為的是能延傳這項古老的手工技藝。

23年前在國內花燈傳藝也具舉足輕重的台北龍山寺，在全國海選燈師，吳登興以精巧的傳統製燈手藝脫穎而出，一做就23年個年頭，每年元宵節前三個月，即北上到龍山寺勘查燈區地形並研究主燈的設計規畫，再回北港逐一完成主燈及附燈背景後，再運往組裝。

吳登興指出，龍山寺每年燈節很特別，從除夕開燈，到2月29日才謝燈，燈期長達兩個月，除了主燈還有十二生肖燈，供作信眾「鑽燈腳」平安祈福，同樣燈節，不同地方各有特色和風俗，他走出北港四處製燈，也可感受各地不同民俗風情，也是一大收獲。

他說，龍山寺燈節其來有自，據一項台灣燈史記錄，台灣從日治時代有北港朝天宮、新竹城隍廟、猛狎龍山寺三大寺廟燈節延傳至今，尤其還能保有傳統花燈工法，別具歷史文化傳承的意義。

龍山寺為將流傳台灣花燈工藝，最近發行國內第一本花燈專書「點亮心中祈願」，紀錄寺方百年燈藝傳承之外，也深入詳載千年歷史的元宵燈節與十二生肖由來，與燈藝製作流程。

龍山寺董事長黃書瑋序中除讚譽燈師吳登興的工藝巧妙，也以「燈影梵音傳承與祝禱的光芒」表達花燈不僅是節慶裝飾，更是歷史文化、民間工藝、宗教信仰綜合體，期待該書能為傳統民俗藝術增添般若智慧與學習空間。

黃董事長並將新書於大年初一贈予到訪的總統賴清德，彰顯龍山寺對傳統花燈傳承的重視。

二十多年來北港燈藝大師吳登興受邀到龍山寺製作花燈，寺方今年特出書記載龍山寺花燈歷史沿革與特色。記者蔡維斌／翻攝
二十多年來北港燈藝大師吳登興受邀到龍山寺製作花燈，寺方今年特出書記載龍山寺花燈歷史沿革與特色。記者蔡維斌／翻攝
台北艋舺龍山寺發行第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄燈史，北港燈藝大師吳登興被收錄其中，見證燈藝傳承。記者蔡維斌／攝影
二十多年來北港燈藝大師吳登興受邀到龍山寺製作花燈，寺方今年特出書記載龍山寺花燈歷史沿革與特色。記者蔡維斌／翻攝
二十多年來北港燈藝大師吳登興受邀到龍山寺製作花燈，寺方今年特出書記載龍山寺花燈歷史沿革與特色。記者蔡維斌／翻攝
二十多年來北港燈藝大師吳登興受邀到龍山寺製作花燈，寺方今年特出書記載龍山寺花燈歷史沿革與特色。記者蔡維斌／翻攝
台北艋舺龍山寺發行第一本花燈專書「點亮心中祈願」，記錄燈史，還在大年初一贈給總統賴清德。圖／財團法人艋舺龍山寺提供
