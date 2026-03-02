台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

新營警分局表示，參加蜂炮活動者應穿戴全罩式安全帽、毛巾、口罩、棉質厚衣褲及安全鞋等防護裝備，並與炮城保持5公尺以上安全距離。警方將在市道172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）明下午3時起至活動結束止，實施交通疏導管制措施，行駛於172線、台19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：

(一)忠孝路、信義路口。

(二)忠孝路、南門路口。

(三)忠孝路、南太路口。

(四)忠孝路、月津路口。

(五)仁愛路、金和路口。

(六)朝琴路、和平路口。

另，市道172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）道路，如遇車流壅塞、或神轎抵達時，將實施車輛（汽車）改道措施，改道路線如下：

(一)新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉臺19甲線→左轉172線。

(二)布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線→右轉臺19甲線→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

警方表示，用路人於行駛上述路段時，請確實遵守交通號誌、牌面指示及配合交通警察之指揮，亦可收聽警廣路況報導，以了解最新、最快路況資訊。

而因集中施放區及行人徒步區管制，市府交通局公告鹽水區北門路(三福路至武廟路)兩側禁止停車。

鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請盡量將車輛停放於下列地點或路段：

(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。

(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面停放）。

(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

警方指出，當天分別於鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中亦有設置機動派出所，提供單一窗口受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢等服務，民眾亦可撥打專線110或新營分局勤務指揮中心(06)6323297、鹽水分駐所(06)6521032、太宮派出所(06)6524753尋求協助。