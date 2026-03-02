快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南鹽水蜂炮明晚進入最高潮，明下午3點起警方執行交管，籲請用路人配合，圖為歷年盛況。圖／本報資料照
台南鹽水蜂炮明晚進入最高潮，明下午3點起警方執行交管，籲請用路人配合，圖為歷年盛況。圖／本報資料照

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

新營警分局表示，參加蜂炮活動者應穿戴全罩式安全帽、毛巾、口罩、棉質厚衣褲及安全鞋等防護裝備，並與炮城保持5公尺以上安全距離。警方將在市道172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）明下午3時起至活動結束止，實施交通疏導管制措施，行駛於172線、台19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：

(一)忠孝路、信義路口。

(二)忠孝路、南門路口。

(三)忠孝路、南太路口。

(四)忠孝路、月津路口。

(五)仁愛路、金和路口。

(六)朝琴路、和平路口。

另，市道172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）道路，如遇車流壅塞、或神轎抵達時，將實施車輛（汽車）改道措施，改道路線如下：

(一)新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉臺19甲線→左轉172線。

(二)布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線→右轉臺19甲線→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

警方表示，用路人於行駛上述路段時，請確實遵守交通號誌、牌面指示及配合交通警察之指揮，亦可收聽警廣路況報導，以了解最新、最快路況資訊。

而因集中施放區及行人徒步區管制，市府交通局公告鹽水區北門路(三福路至武廟路)兩側禁止停車。

鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請盡量將車輛停放於下列地點或路段：

(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。

(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面停放）。

(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

警方指出，當天分別於鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中亦有設置機動派出所，提供單一窗口受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢等服務，民眾亦可撥打專線110或新營分局勤務指揮中心(06)6323297、鹽水分駐所(06)6521032、太宮派出所(06)6524753尋求協助。

台南鹽水蜂炮明晚進入最高潮，明下午3點起警方執行交管，相關指引出爐，籲請用路人配合。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水蜂炮明晚進入最高潮，明下午3點起警方執行交管，相關指引出爐，籲請用路人配合。記者謝進盛／翻攝

鹽水蜂炮 交通管制

延伸閱讀

台南鹽水蜂炮啟炮 民眾體驗炸射震撼威力

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

相關新聞

嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

台南鹽水蜂炮明下午3點起交管 相關指引出爐

台南鹽水蜂炮民俗遶境廟會活動今、明兩天展開，明元宵更是重頭戲，因應可能龐大車流、人潮，明下午3時起至活動執行交通管制，警方籲請用路人遵照相關指引配合。

台南228連假人潮較去年成長1成 燈會蜂炮蘭展3月接力登場

228連假結束，南市府觀旅局表示，連假期間受惠多項特色活動持續發燒，各景點觀光人次相較去年同期成長超過1成，3天假期景點累計超過123萬旅客人次，旅宿整體住用率超過9成，很多旅館甚至出現一房難求情況，邁入3月雖連假結束，然燈會、蜂炮、蘭展將接力演出。

嘉縣攜手企業推不斷電服務 燈會8處服務台行動電源1小時免費

台灣燈會將於3月3日在嘉義登場，展區廣達30公頃，規劃豐富展演與多元主題燈區，勢必吸引大量遊客爭相拍照記錄。嘉義縣府表示，為因應手機電力需求，特別與旅電科技合作，在燈區設置8處服務台提供行動電源友善租借，並享有1小時免費優惠。

「大台南囡仔仙拚仙」鹽水武廟豋場 31校聯合展演

台南市政府教育局今在鹽水武廟廣場舉辦「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，來自全市31所學校齊聚一堂，以青春活力展現最動人元宵樂章。

立委賴惠員發送兩款元宵小提燈 600個索取一空

元宵到來，立法委員賴惠員今在台南新營服務處發放兩款應景元宵小提燈，造型可愛的提燈深受大小朋友喜愛，限量600個已索取一空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。