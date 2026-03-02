快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

網傳油條製作環境髒亂 南市衛生局回應了

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

有關民眾於社群媒體反映臺南市食品業者製售油條之作業場所不佳，臺南市政府衛生局於3月1日即刻派員前往稽查。針對民眾反映現場堆置油桶情形，經查為廢油回收桶，業者已出具廢油回收廠商資訊供查核；另稽查人員於現場檢測油炸用油之總極性化合物符合規定(標準：25%以下)。惟查該業者作業環境另有多項缺失，包括地面未保持清潔、食材未離地放置、食品作業場所未保持清潔、製備食品使用之機具及器未保持清潔、作業場所內及其四周堆置廢棄物，且未能出具食材來源文件及食品從業人員健康檢查報告，衛生局已責令業者限期改善，將於改善期屆進行複查，倘屆期未改善，將依食品安全衛生管理法處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰。

臺南市政府衛生局強調，食品業者應確實落實自主管理，加強作業場所環境衛生維護，並妥善管理食材及廢棄物之儲存方式，避免交叉污染，確保所供應食品之衛生安全。另提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施之衛生管理及其品保制度，均應符合食品良好衛生規範準則，違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間，廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

