台南降雨有助舒緩水情 市府續推再生水供應

台南多個行政區今天清晨降雨，有助舒緩近期偏乾水情壓力，但雨勢不算大，市府呼籲各單位及民眾節約用水，市府並持續推動增加再生水供應量，幫助穩定用水調度。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，今天降雨有助舒緩近期偏乾的水情壓力，但因應水資源不穩定，市府全力推動再生水供應，盼有助穩定台南市用水調度，目前永康、仁德、安平3處水資源回收中心再生水廠，每日共可供應再生水6.1萬噸，對穩定枯水期水資源調度效益極為顯著。

水利局指出，市府團隊已於今年正式啟動擴廠工程，目標將整體供水量能提升至每日8.8萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。

水利局指出，面對氣候變遷旱澇不均現象，水利局除持續推動治水防洪工程，並強化各項防汛整備工作降低淹水風險，同時將深化再生水供應網絡與節水宣導，兼顧城市發展與水資源永續利用。

依中央氣象署下午2時觀測統計，台南地區今天降雨多集中於清晨時段，上午8時後幾乎就沒有雨勢，累積降雨量最多為永康區27毫米，超過20毫米的還有安平區、北區、將軍區，山區雨勢較不明顯。

依據經濟部水利署南區水資源分署下午2時觀測資料，曾文水庫集水區今天累積雨量為0，烏山頭水庫及南化水庫各有0.2毫米；曾文及烏山頭水庫蓄水量合計2億4886萬立方公尺，蓄水率44.02%，南化水庫蓄水量4193萬立方公尺，蓄水率49.2%。