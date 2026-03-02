聽新聞
台南228連假觀光人潮逾百萬 老街區及商圈最熱門
台南市政府統計228連假各景點觀光人次較去年同期成長逾1成，3天累計超過123萬人次，其中以各老街區及商圈累計逾93萬人次最熱門，旅宿整體住用率逾9成。
台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，228連假3天期間很多旅館一房難求，安平老街、新化老街及鹽水老街等傳統老街人潮絡繹不絕，加上國華海安商圈、小西門商圈、南紡購物中心、孔廟園區、赤崁園區周邊商圈等，累計逾93萬人次造訪，遊客漫遊巷弄間感受府城文化。
觀旅局指出，關子嶺、梅嶺、虎頭埤等戶外與親子旅遊景點，以及博物館及文化園區也吸引逾30萬人次，其中奇美博物館舉辦「埃及之王：法老」特展，許多遊客特地前往揭開古埃及神秘面紗。
觀旅局指出，除了各景點及場館觀光人潮，228連假期間還有2月28日台南鹿耳門聖母廟花火迎春活動，廟方估計有逾百萬人次一起熱血搶春牛與欣賞煙火；台南古都國際半程馬拉松在連假最後一天清晨開跑，也吸引逾2萬5000人參賽。
觀旅局長林國華告訴中央社記者，228連假雖結束，因正值元宵節檔期，各式元宵燈節活動與傳統慶典仍在各地持續升溫，如月津港燈節、龍崎空山祭及新營波光節等燈會都將持續展到元宵節後，鹽水蜂炮也精彩可期。
林國華表示，觀光人潮增加，市府將嚴格把關旅宿合理房價及衛生服務，致力提升每名旅客旅遊品質，並呼籲遊客入住合法旅宿，以保障權益。
