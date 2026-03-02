快訊

嘉縣梅嶺美術館動土整建 擬2028年重新啟用

中央社／ 嘉義縣2日電

已營運30年的嘉義縣藝術地標梅嶺美術館今天動土整建，文化部補助新台幣5000萬元「空間重組與機能提升」，預計2年後完工重新啟用。

位於朴子市的梅嶺美術館是由美術教育家吳梅嶺學生募資、感念師恩而建，但營運30年後館內設備陳舊，整修費用需1億2500萬元，文化部補助5000萬元，其餘由嘉義縣政府負擔。

嘉義縣長翁章梁、文化部次長徐宜君、國立故宮博物院長蕭宗煌、吳梅嶺孫女吳慶秋及眾多吳梅嶺學生與會。

蕭宗煌表示，吳梅嶺桃李滿天下，台灣藝術界幾乎一半與吳梅嶺相關，不是吳梅嶺門生，就是再傳弟子，吳梅嶺不只在台灣藝術教育占有重要地位，也不遺餘力推廣刺繡工藝。朴子以前是台灣刺繡重鎮，吳梅嶺做了很多刺繡用畫稿。

吳慶秋說，活到107歲的吳梅嶺一生作畫、教畫，熱愛畫畫與藝術教育，期望美術館整建後以新時代面貌繼續傳遞藝術教育，吳梅嶺一定會感到欣慰。

徐宜君表示，在台灣歷史上能有1名教師發揚藝術教育，並由弟子建立美術館，非常不容易。文化部透過前瞻基礎建設計畫預算支持藝文場館，改善、提升參觀品質，讓藝術家能在這裡辦更專業的展覽，期望讓藝術文化更自由發展。

翁章梁說，整修工程著重「空間重組與機能提升」，打造多功能常設展示空間並增設友善基礎設施，預計2028年重新啟用。

