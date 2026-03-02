台南228連假人潮較去年成長1成 燈會蜂炮蘭展3月接力登場

228連假結束，南市府觀旅局表示，連假期間受惠多項特色活動持續發燒，各景點觀光人次相較去年同期成長超過1成，3天假期景點累計超過123萬旅客人次，旅宿整體住用率超過9成，很多旅館甚至出現一房難求情況，邁入3月雖連假結束，然燈會、蜂炮、蘭展將接力演出。

觀旅局表示，安平老街、新化老街及鹽水老街等傳統老街走春人潮絡繹不絕，其中，鹽水區搭配燈節受到遊客歡迎，老街和商圈3天連假累計超過93萬人次；許多家長帶著孩子至戶外景點放風，許多博物館、文化園區，3天連假也吸引超過30萬人次前往。

另外，台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春活動，推估有超過百萬人次一起熱血搶春牛與欣賞璀璨煙火；古都國際半程馬拉松也吸引2.5萬人參賽， 一起熱血開跑。

觀旅局提到，明天為元宵節，各式元宵燈節活動與傳統慶典仍在台南各地持續升溫，如月津港燈節、龍崎空山祭及新營波光節等燈會，將持續展至元宵節後，當天重頭戲鹽水蜂炮將精采可期，另外位於後壁的台灣國際蘭展暨花卉科技展將展至16日。

觀旅局提到，連假期間傳出有民宿業者未打掃等情事，後續將嚴格把關合理房價及衛生服務，呼籲遊客要入住合法旅宿，保障權益，旅遊台南訂房前，可查詢台灣旅宿網。