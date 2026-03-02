聽新聞
嘉縣攜手企業推不斷電服務 燈會8處服務台行動電源1小時免費
台灣燈會將於3月3日在嘉義登場，展區廣達30公頃，規劃豐富展演與多元主題燈區，勢必吸引大量遊客爭相拍照記錄。嘉義縣府表示，為因應手機電力需求，特別與旅電科技合作，在燈區設置8處服務台提供行動電源友善租借，並享有1小時免費優惠。
嘉義縣政府推動「賞燈不斷電」服務，民眾在燈會期間至各服務台租借行動電源，流程簡便快速。旅電科技秉持企業回饋精神，透過完善的服務據點分布，確保遊客在記錄「睡魔」與「雨馬」等精采瞬間時，不必擔心電量不足影響興致，提升整體觀光品質。
本屆燈會融合藝術創意與在地文化。嘉義縣府表示，積極結合民間企業資源，能營造更便利、友善的賞燈環境。透過8處服務台的電力支援，讓參與年度盛會的民眾皆能享受不中斷的光影饗宴，在燈海之中留下美好回憶。
