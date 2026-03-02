快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
「大台南囡仔仙拚仙」活動，今在鹽水武廟豋場， 有31校聯合展演。記者謝進盛／翻攝
台南市政府教育局今在鹽水武廟廣場舉辦「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，來自全市31所學校齊聚一堂，以青春活力展現最動人元宵樂章。

今日開場演出由鹽水國中、歡雅國小與岸內國小3校跨校組成廣東獅團隊帶來「群獅嬉戲獻祥瑞 鑼鼓喧天慶上元」，鼓聲震天、獅影翻騰。

本次參與演出31所學校，涵蓋高中1所、國中5所、國小22所及幼兒園3所。演出內容豐富多元，包括創意藝陣與傳統藝陣、獨輪車、鼓術、跳鼓陣、武術、台灣獅、廣東獅、舞龍、電音、啦啦隊、跳繩、扯鈴與舞蹈等。

最特別的是來自新營區「南新非營利幼兒園」小朋友們化身為勇敢又可愛的小小勇士，用活潑可愛的舞蹈迎接元宵節的熱鬧氣氛，也舞出滿滿的新年祝福。

市長黃偉哲也前往現場為學生們加油，他表示，鹽水蜂炮素有「全球十大最佳慶典」美譽，率先為慶典揭開序幕的「大台南囡仔仙拚仙」，源自民國90年的「南瀛囡仔仙拚仙」，今年已邁入第26年。活動以傳統藝術薪火相傳為核心，融合民俗體育與現代表演藝術，不僅是一場展演，更是一代代孩子與土地情感的連結。

教育局長鄭新輝說明，民俗技藝是台灣文化最珍貴的瑰寶之一。南市各校多年來持續深耕傳統藝術，114年度傳統藝術比賽參與團隊高達228隊，呼應教育局「美學創思力」政策，充分展現南市學子在力與美、技與藝之間的多元風貌。

台南市長黃偉哲（綠色背心者）到場分送小禮物為選手們加油。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（綠色背心者）到場分送小禮物為選手們加油。記者謝進盛／翻攝

嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

嘉縣攜手企業推不斷電服務 燈會8處服務台行動電源1小時免費

台灣燈會將於3月3日在嘉義登場，展區廣達30公頃，規劃豐富展演與多元主題燈區，勢必吸引大量遊客爭相拍照記錄。嘉義縣府表示，為因應手機電力需求，特別與旅電科技合作，在燈區設置8處服務台提供行動電源友善租借，並享有1小時免費優惠。

「大台南囡仔仙拚仙」鹽水武廟豋場 31校聯合展演

台南市政府教育局今在鹽水武廟廣場舉辦「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，來自全市31所學校齊聚一堂，以青春活力展現最動人元宵樂章。

立委賴惠員發送兩款元宵小提燈 600個索取一空

元宵到來，立法委員賴惠員今在台南新營服務處發放兩款應景元宵小提燈，造型可愛的提燈深受大小朋友喜愛，限量600個已索取一空。

嘉義縣市農林漁牧普查處今揭牌 蒐集產情作為國家政策參據

嘉義縣、市政府今天同步成立農林漁牧業普查處並揭牌，副縣長劉培東表示，本次普查對象約6萬6000名業者，旨在蒐集產業分布與生產結構，普查員執行任務時會遵循「3不2會」原則，請民眾放心配合，避免詐騙集團趁隙訛詐。嘉義市長黃敏惠表示，透過精準的統計數據，政府才能將資源投放在最需要的地方，改善農漁民福祉。

嘉市民族路人行道改善工程復工 跑酷路段能否翻身引議

嘉義市民族路（民生北路至吳鳳北路）人行道改善工程，自2月23日農曆年後復工，目前正進行成仁街至興中街段北側街廓施作。雖然市府工務處表示，工程將整體提升人行空間、無障礙斜坡，並規畫路肩箱體設施帶與停車空間，但由於該路段長期被戲稱為「跑酷路段」，有民眾對完工後的成效仍充滿質疑與擔憂。

