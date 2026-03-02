「大台南囡仔仙拚仙」鹽水武廟豋場 31校聯合展演

台南市政府教育局今在鹽水武廟廣場舉辦「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，來自全市31所學校齊聚一堂，以青春活力展現最動人元宵樂章。

今日開場演出由鹽水國中、歡雅國小與岸內國小3校跨校組成廣東獅團隊帶來「群獅嬉戲獻祥瑞 鑼鼓喧天慶上元」，鼓聲震天、獅影翻騰。

本次參與演出31所學校，涵蓋高中1所、國中5所、國小22所及幼兒園3所。演出內容豐富多元，包括創意藝陣與傳統藝陣、獨輪車、鼓術、跳鼓陣、武術、台灣獅、廣東獅、舞龍、電音、啦啦隊、跳繩、扯鈴與舞蹈等。

最特別的是來自新營區「南新非營利幼兒園」小朋友們化身為勇敢又可愛的小小勇士，用活潑可愛的舞蹈迎接元宵節的熱鬧氣氛，也舞出滿滿的新年祝福。

市長黃偉哲也前往現場為學生們加油，他表示，鹽水蜂炮素有「全球十大最佳慶典」美譽，率先為慶典揭開序幕的「大台南囡仔仙拚仙」，源自民國90年的「南瀛囡仔仙拚仙」，今年已邁入第26年。活動以傳統藝術薪火相傳為核心，融合民俗體育與現代表演藝術，不僅是一場展演，更是一代代孩子與土地情感的連結。

教育局長鄭新輝說明，民俗技藝是台灣文化最珍貴的瑰寶之一。南市各校多年來持續深耕傳統藝術，114年度傳統藝術比賽參與團隊高達228隊，呼應教育局「美學創思力」政策，充分展現南市學子在力與美、技與藝之間的多元風貌。