嘉義縣市農林漁牧普查處今揭牌 蒐集產情作為國家政策參據

嘉義縣、市政府今天同步成立農林漁牧業普查處並揭牌，副縣長劉培東表示，本次普查對象約6萬6000名業者，旨在蒐集產業分布與生產結構，普查員執行任務時會遵循「3不2會」原則，請民眾放心配合，避免詐騙集團趁隙訛詐。嘉義市長黃敏惠表示，透過精準的統計數據，政府才能將資源投放在最需要的地方，改善農漁民福祉。

每5年辦理1次的農林漁牧業普查今年邁入第15次，嘉義縣、市普查處今天上午分別由劉培東及黃敏惠主持揭牌儀式。嘉義市預計訪查6229戶，動員近90名普查人力；嘉義縣各鄉鎮市公所與嘉義市二區公所也將於3月16日成立普查所，全面啟動調查作業。

本次普查因應數位化環境，首創二階段資料蒐集模式。4月10日至4月30日為受訪戶自主網路填報階段，5月1日至6月30日為派員實地訪問。嘉義市府主計處表示，參與網路填報者最高可抽中10萬元商品卡等351項好禮，4月底前完成填報中獎機率更高。

針對詐騙猖獗，縣府與市府均提醒，普查員執行任務時會遵循「3不2會」原則。後段普查作業中，普查員不會洩漏個資、不詢問普查表外資料、不要求提供帳戶存摺；會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶函。

兩縣市政府表示，普查所獲資料僅供整體統計分析，個人資料絕對保密。民眾若有疑慮，嘉義縣可洽主計處（05-3620123分機8358），嘉義市可洽主計處（05-2254321分機782）或撥打165反詐騙專線。

嘉義縣農林漁牧業普查處揭牌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義市農林漁牧業普查處揭牌。圖／嘉義市政府提供