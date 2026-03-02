嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

民眾持稅籍登記於嘉義市店家2月1日起的消費發票，累積滿2000元可兌換200元振興券，每人最高領取600元，並可獲得百萬現金抽獎機會。兌換首日，領取1號號碼牌的民眾凌晨1點就到場排隊。他表示，想搶頭香，所以凌晨1點就來排隊。平時就有整理發票的習慣，得知活動後更積極蒐集，這回也順利以最高額度完成兌換。

建設處長羅資政說明，民眾可於周一至周五上午9時至下午4時，持發票及身分證正本至市府1樓中庭辦理。每日限量發放800名號碼牌，包含線上預約300名及現場排隊500名，每張號碼牌最多可申請5人份。若由代理人辦理，須備妥雙方身分證正本；未滿14歲者須攜帶新式戶口名簿正本。

為節省時間，市府提供線上預約服務，民眾可提前3天至活動網站預約，並即時查詢叫號進度與剩餘額度。活動名額有限，兌完為止，詳細資訊可至官方網站或臉書粉絲專頁查詢。