快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉市振興商圈夜市券今起開放兌換，兌換首日凌晨現排隊人潮 。圖／嘉義市政府提供
嘉市振興商圈夜市券今起開放兌換，兌換首日凌晨現排隊人潮 。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

民眾持稅籍登記於嘉義市店家2月1日起的消費發票，累積滿2000元可兌換200元振興券，每人最高領取600元，並可獲得百萬現金抽獎機會。兌換首日，領取1號號碼牌的民眾凌晨1點就到場排隊。他表示，想搶頭香，所以凌晨1點就來排隊。平時就有整理發票的習慣，得知活動後更積極蒐集，這回也順利以最高額度完成兌換。

建設處長羅資政說明，民眾可於周一至周五上午9時至下午4時，持發票及身分證正本至市府1樓中庭辦理。每日限量發放800名號碼牌，包含線上預約300名及現場排隊500名，每張號碼牌最多可申請5人份。若由代理人辦理，須備妥雙方身分證正本；未滿14歲者須攜帶新式戶口名簿正本。

為節省時間，市府提供線上預約服務，民眾可提前3天至活動網站預約，並即時查詢叫號進度與剩餘額度。活動名額有限，兌完為止，詳細資訊可至官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

雲端發票兌換懶人包。圖／嘉義市政府提供
雲端發票兌換懶人包。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 夜市 身分證 嘉義 發票

延伸閱讀

台灣蘭展「賞花＋賞味」雙重體驗 南市府推農會開箱樂

經典賽／熱血應援！嘉市中正公園400吋大螢幕轉播 啦啦隊帶動氣氛

台南卡比胖拉小提燈萌翻 228連假多處埤塘景區限量免費發送

迎元宵也保健康 嘉市府發馬年小提燈同步打疫苗

相關新聞

嘉市振興夜市券來了！今起開放兌換 2500萬加碼回饋帶動買氣

嘉義市政府推出「振興商圈夜市券」活動，今天正式開放兌換，首日清晨即湧現排隊人潮。市府投入2500萬元，延續普發6000元振興消費金的效益，透過消費折抵與百萬抽獎機制，鼓勵民眾走進商圈與夜市，帶動在地買氣。市長黃敏惠表示，推動振興券是希望將人潮變錢潮，讓店家實際受惠，每一筆消費都能轉化為支持在地產業的力量。

嘉縣攜手企業推不斷電服務 燈會8處服務台行動電源1小時免費

台灣燈會將於3月3日在嘉義登場，展區廣達30公頃，規劃豐富展演與多元主題燈區，勢必吸引大量遊客爭相拍照記錄。嘉義縣府表示，為因應手機電力需求，特別與旅電科技合作，在燈區設置8處服務台提供行動電源友善租借，並享有1小時免費優惠。

「大台南囡仔仙拚仙」鹽水武廟豋場 31校聯合展演

台南市政府教育局今在鹽水武廟廣場舉辦「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動，來自全市31所學校齊聚一堂，以青春活力展現最動人元宵樂章。

立委賴惠員發送兩款元宵小提燈 600個索取一空

元宵到來，立法委員賴惠員今在台南新營服務處發放兩款應景元宵小提燈，造型可愛的提燈深受大小朋友喜愛，限量600個已索取一空。

嘉義縣市農林漁牧普查處今揭牌 蒐集產情作為國家政策參據

嘉義縣、市政府今天同步成立農林漁牧業普查處並揭牌，副縣長劉培東表示，本次普查對象約6萬6000名業者，旨在蒐集產業分布與生產結構，普查員執行任務時會遵循「3不2會」原則，請民眾放心配合，避免詐騙集團趁隙訛詐。嘉義市長黃敏惠表示，透過精準的統計數據，政府才能將資源投放在最需要的地方，改善農漁民福祉。

嘉市民族路人行道改善工程復工 跑酷路段能否翻身引議

嘉義市民族路（民生北路至吳鳳北路）人行道改善工程，自2月23日農曆年後復工，目前正進行成仁街至興中街段北側街廓施作。雖然市府工務處表示，工程將整體提升人行空間、無障礙斜坡，並規畫路肩箱體設施帶與停車空間，但由於該路段長期被戲稱為「跑酷路段」，有民眾對完工後的成效仍充滿質疑與擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。