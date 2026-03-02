嘉市民族路人行道改善工程復工 跑酷路段能否翻身引議

嘉義市民族路（民生北路至吳鳳北路）人行道改善工程，自2月23日農曆年後復工，目前正進行成仁街至興中街段北側街廓施作。雖然市府工務處表示，工程將整體提升人行空間、無障礙斜坡，並規畫路肩箱體設施帶與停車空間，但由於該路段長期被戲稱為「跑酷路段」，有民眾對完工後的成效仍充滿質疑與擔憂。

民族路人行道過去因電箱、標誌牌林立且高低不平，行人通過如障礙賽，被諷為嘉義特有的跑酷場。如今雖然啟動改善，但多數網友留言並不樂觀。有人直言「希望完工後真的能走路，不要又是變相的障礙賽」、「嘉義的跑酷怎麼可以失傳」，更有人對公權力能否維持空間通暢感到悲觀，認為「不管人行道拓多寬，還是不會通暢的」、「一定會被占用，因為店家會說那是他家門口」。

更有人擔心改善工程反而成為店家的「福利」，有網友指出，「人行道拓寬是要幫店家多擺幾張桌子擴大營業用的」、「增加了吸菸外用區」，甚至酸溜溜地表示，「看看興業路，汽車都開上去停，鄉下就要有鄉下的樣子」。此外，施工期間停車空間減少，也讓原本就擁擠的民族路交通雪上加霜，民眾紛紛質疑「只要沒有警察主動抓，占用行為就會一直發生」。

市府表示，這次工程重點在於整合設施帶與停車空間，將過去散亂的路障移置。針對民眾對占用行為的擔憂，相關單位表示，完工後會強化空間管理。民族路北側工區已設置交通導引，雖然基層對「跑酷路段」翻身存有疑慮，但市府強調會加速進度，縮短施工造成的交通陣痛期。

