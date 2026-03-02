阿里山櫻花季3月10日開跑 山櫻花阿龜櫻已開花

阿里山櫻花季將從3月10日開跑，阿里山管理處指出，目前山櫻花及阿龜櫻已開花，染井吉野櫻則預計3月中盛開，預期將吸引不少旅客上山賞花。

阿里山櫻花季每年吸引約15萬人次上山，今年將從3月10日持續至4月10日。交通部觀光署阿里山國家風景區管理處表示，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已開花，染井吉野櫻預計3月中開花到月底，4月上旬到4月中旬則將有高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花。

阿里山管理處表示，除了櫻花外，園區內還有報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤等。

針對想要上山賞櫻的民眾，阿里山管理處表示，除了遊樂園區內的景點外，包含石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山（54.6K）、彌陀禪寺等，也都是適合的賞櫻景點。

另外，交通部公路局日前指出，3月10日至4月10日，花季間12個假日的上午6時至11時，將實施交通管制措施。

自行開車的民眾除持有相關證明文件、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止小型車通行，旅客須到台18線61K樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。