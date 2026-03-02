快訊

阿里山櫻花季3月10日開跑 山櫻花阿龜櫻已開花

中央社／ 嘉義2日電

阿里山櫻花季將從3月10日開跑，阿里山管理處指出，目前山櫻花及阿龜櫻已開花，染井吉野櫻則預計3月中盛開，預期將吸引不少旅客上山賞花。

阿里山櫻花季每年吸引約15萬人次上山，今年將從3月10日持續至4月10日。交通部觀光署阿里山國家風景區管理處表示，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已開花，染井吉野櫻預計3月中開花到月底，4月上旬到4月中旬則將有高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花。

阿里山管理處表示，除了櫻花外，園區內還有報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤等。

針對想要上山賞櫻的民眾，阿里山管理處表示，除了遊樂園區內的景點外，包含石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山（54.6K）、彌陀禪寺等，也都是適合的賞櫻景點。

另外，交通部公路局日前指出，3月10日至4月10日，花季間12個假日的上午6時至11時，將實施交通管制措施。

自行開車的民眾除持有相關證明文件、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止小型車通行，旅客須到台18線61K樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。

阿里山 櫻花 交通部

相關新聞

無毒地瓜送弱勢！台南地瓜農與「愛心總舖師」現煮給溫暖

元宵佳節前會正值地瓜採收旺季，台南新化「友善種植地瓜小農」黃瑞泰選在今天生日捐出大批地瓜，「愛心總舖師」蔡瑞成在人安基金會善化平安站現煮舉辦元宵關懷活動、希望讓弱勢鄉親能感受到溫暖。

農林漁牧業普查將展開 南市府今掛牌呼籲市民配合

民國114年農林漁牧業普查即將展開，台南市政府今在新營民治市政中心成立「台南市農林漁牧業普查處」，由市長黃偉哲主持揭牌儀式，各區公所也將於本月16日成立「農林漁牧業普查所」。先行上網填報資料並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡。

影／台南鹽水蜂炮「起炮」 2天1夜瘋狂炸裂越晚越嗨

聞名遐邇的台南鹽水蜂炮民俗活動今早安排「起炮」儀式，由市長黃偉哲主持，武廟前人聲鼎沸，遶境陣頭隨即展開2天1夜遶境活動，一早已有遊客體驗犁蜂炮快感，據知，今年有近200座炮城，將瘋狂炸裂鹽水小鎮。

日本萬博台灣館 移師台灣燈會展出

台灣燈會明天開幕，日本萬國博覽會的台灣館「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ館」移師回來展出，昨揭幕，另，嘉義縣長翁章梁為宣傳燈會的客家親子劇「雨馬」，攀爬上近四層樓高的巨型裝置雨馬，並宣布雨馬也會於七日「ＴＥＡＭ　ＴＡＩＷＡＮ大遊行」登場，邀民眾參與。

大阪萬博台灣館驚艷回歸 卓榮泰出席TECH WORLD館開幕

台灣燈會在嘉義展開，曾於日本大阪萬國博覽會引發熱議、網路討論度高居前5名的台灣館「TECH WORLD 館」移師嘉義回歸展出。行政院長卓榮泰今天出席開幕儀式表示，這座展館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。

北港武德宮盛唐服裝慶元宵 重現盛世上元燈節風華

2026年北港燈會「潮光潮」精彩之一的「武德新唐社」成立周年雅集，今晚在北港武德宮熱鬧登場，重現盛唐風華。武德宮主委林安樂及雲林副縣長謝淑亞等人一襲華麗唐服，帶領眾多官人仕女手持燈籠，穿梭北港古鎮老街，衣袂飄飄、冠蓋雲集，宛若回到盛唐元宵節慶，引人入勝。

