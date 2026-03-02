快訊

無毒地瓜送弱勢！台南地瓜農與「愛心總舖師」現煮給溫暖

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供

元宵佳節前會正值地瓜採收旺季，台南新化「友善種植地瓜小農」黃瑞泰選在今天生日捐出大批地瓜，「愛心總舖師」蔡瑞成在人安基金會善化平安站現煮舉辦元宵關懷活動、希望讓弱勢鄉親能感受到溫暖。

兩人與志工媽媽將友善耕作的優質地瓜化作一碗碗熱騰騰的地瓜湯圓給寒士，並增送到場的每人一袋地瓜。站長黃坤吉說，兩人以實際行動分享豐收的喜悅，也在寒盡春來之際，為街友與弱勢族群注入溫暖與希望。

黃瑞泰表示，在老家新化以自然農法友善種植的「台農57號黃金地瓜」豐收，通過411項無農藥殘留檢驗，品質受肯定。希望將一年辛勤耕耘的成果在生日當天分享出去，是最有意義的慶生方式。

黃坤吉說，農曆年前兩位在善化平安站辦「寒士吃飽30活動」義煮，元宵前夕再合作，除現場熬煮香甜地瓜湯圓，也贈送每位寒士一包「無毒地瓜」，讓節慶不只是團圓，更成為傳遞尊重與關懷的時刻。

人安基金會常年服務在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，期盼各界每月918元定期支持，讓關懷細水長流、守護弱勢不問斷，一起幫助身陷困境的人。愛心專線：06-5814088。

台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影

台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影

台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。記者周宗禎／攝影

台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供

台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供
台南友善耕作地瓜農民與「愛心總舖師」煮送地瓜助弱勢。圖／黃坤吉提供

