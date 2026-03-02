農林漁牧業普查將展開 南市府今掛牌呼籲市民配合

民國114年農林漁牧業普查即將展開，台南市政府今在新營民治市政中心成立「台南市農林漁牧業普查處」，由市長黃偉哲主持揭牌儀式，各區公所也將於本月16日成立「農林漁牧業普查所」。先行上網填報資料並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡。

黃偉哲表示，這次普查今年4月10日至6月30日全面展開，台南市從事農林漁牧業人口非常多，各項產量也常占據全國前幾名，若普查結果正確詳實，將來中央或地方政府制定生產產銷政策，或歉收時調適政策時，方能有客觀公正資料可供依據，呼籲市民朋友配合全國統一農林漁牧普查，並提供詳盡資料。

主計處表示，農林漁牧業普查每隔5年辦理1次的基本國勢調查，也是國內農林漁牧業產業發展成果檢視，自民國45年開辦以來，已先後辦理14次，本次普查為第15次舉辦，由行政院主計總處主辦，台南市政府配合辦理。

依據行政院頒行「普查實施計畫」，預計動員逾萬人力，包括主計人員、農業行政人員、村里幹事等擔任實地訪查工作，台南市約辦理11萬家，占全國約91萬家比重約12%，將動員近千人，為全國各縣市中所占比重最高。

另，因當前社會詐騙事件頻仍，民眾對訪查常有疑慮，主計處也提醒市民注意「普查3不2會」：1、不會洩漏個人資料給任何人；2、不會詢問普查表以外的資料；3、不會要您提供帳戶或存摺；4、會佩戴普查員證；5、會遞(寄)送致受訪戶（單位）函。

此外，本次普查規畫採「自主網路填報」、「派員實地訪查」二階段方式蒐集普查資料，受訪對象可自4月10日起至6月15日，運用行動裝置或電腦先行上網填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，請市民屆時配合訪查作業。