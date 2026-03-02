影／台南鹽水蜂炮「起炮」 2天1夜瘋狂炸裂越晚越嗨

聞名遐邇的台南鹽水蜂炮民俗活動今早安排「起炮」儀式，由市長黃偉哲主持，武廟前人聲鼎沸，遶境陣頭隨即展開2天1夜遶境活動，一早已有遊客體驗犁蜂炮快感，據知，今年有近200座炮城，將瘋狂炸裂鹽水小鎮。

各地年味漸褪，隨著元宵到來，連日來鹽水街道呈現濃郁年節氛圍，也是地方每年最熱鬧時候，2天1夜蜂炮遶境民俗活動，循例安排農曆正月14、15日登場。

今早8時舉行蜂炮「起炮」儀式，市長黃偉哲帶領副市長姜淋煌、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、黃宣貿、沈家鳳等人點燃鞭炮，遶境陣頭隨即出發，沿線不少居民設香案迎接，祈求眾神明庇佑。

市議員王宣貿與友人隨即在武廟旁點燃首座炮城，現場約5萬支蜂炮「咻！咻！咻！」炸射，更燃起大片煙塵，不少遊客更全副武裝包緊緊不畏蜂炮貼近，享受炸裂快感，每年都來體驗的在地林先生笑說，這種槍林彈雨感覺就是一個「爽」字形容，期待關聖帝君庇佑消災解厄，越炸越發。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮民俗活動意義在去除瘟疫，是國內、外最負盛名的台灣民俗活動之一，希望在武廟關聖帝君庇佑、蜂炮威力下，保佑今年無天災、大家平安健康；提醒遊客做好安全防護，才能觀賞炮城施放，感受緊張刺激的臨場感。

武廟主委翁再進表示，今年炮城約近200座，與往年差不多，今天白天遶境路線在鹽水郊區，神轎收炮的數量較少，今晚7點後遶境至橋南里、水秀里、岸內里才有較多蜂炮城；重頭戲在明晚元宵夜放蜂炮，遊客跟著神轎遶境路線就能犁炮，歡迎各地遊客來鹽水體驗每年元宵犁蜂炮快感。

鹽水武廟主委翁再進（右起）、台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝等人登上遶境花車，祈求遶境平安順利。記者謝進盛／攝影 謝進盛

聞名遐邇的台南鹽水蜂炮民俗活動今早安排「起炮」儀式，不少遊客全副武裝享受炸裂快感。記者謝進盛／攝影 謝進盛

現場準備燃放的大小蜂炮壯觀。記者謝進盛／攝影 謝進盛