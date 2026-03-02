快訊

台南鹽水蜂炮啟炮 民眾體驗炸射震撼威力

中央社／ 台南2日電

鹽水蜂炮活動今天上午由台南市長黃偉哲等人主持啟炮，展開為期2天2夜神轎平安遶境行程，遶境隊伍出武廟不久就有首座炮城「攔轎」施放，吸引遊客聚集體驗蜂炮炸射威力。

鹽水蜂炮啟炮儀式上午在鹽水武廟前廣場舉行，黃偉哲等人先到廟內參香祈求活動平安順利，隨即點燃連珠炮，由起重機拉至數公尺高空中，以鞭炮聲代表一年一度的蜂炮活動開始，神轎隊伍在啟炮後展開2天2夜平安遶境。

黃偉哲致詞表示，鹽水蜂炮是台灣具代表性民間盛事之一，更是受國際矚目的宗教文化活動，而蜂炮活動起源與民眾希望驅除瘟疫有關，近年台灣也有一些疾病、傳染病困擾，希望今年在神明護佑下一切平安，而且不要有天災發生，更期盼藉蜂炮威力為民眾帶來歡樂。

神轎隊伍從武廟出發後，在距離不遠處路口就有民眾將炮城推到路上，在神轎隊伍抵達時引燃施放，吸引不少喜愛體驗蜂炮炸射快感的民眾聚集體驗，炮城主人則希望藉蜂炮「愈放愈發」，運勢順利。

鹽水武廟告訴中央社記者，初步估算今年有約200座規模不一炮城，將陸續在2天2夜活動中施放，廟方以「馬到成功馬年行大運」為主題打造特色花燈炮城，預計明天元宵夜在鹽水國中操場集中施放區施放，提供遊客震撼體驗。

遶境 神轎 鹽水蜂炮

