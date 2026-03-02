日本萬博台灣館 移師台灣燈會展出

台灣燈會明天開幕，日本萬國博覽會的台灣館「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ館」移師回來展出，昨揭幕，另，嘉義縣長翁章梁為宣傳燈會的客家親子劇「雨馬」，攀爬上近四層樓高的巨型裝置雨馬，並宣布雨馬也會於七日「ＴＥＡＭ ＴＡＩＷＡＮ大遊行」登場，邀民眾參與。

「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ館」曾於萬國博覽會引發熱議、網路討論度高，館內分為「生命館」、「自然館」與「未來館」三大展區，生命館以五六○個閃動螢幕象徵北回歸線上的強韌生命力，自然館則透過４Ｋ環形螢幕呈現玉山森林的壯闊，未來館則深入淺出介紹晶片產業。

卓榮泰昨出席展館開幕儀式，表示展館當初爭取回台並不容易，行政院與經濟部、國貿署歷經多次簡報協調，並在日方行政作業的大力協助下，讓這座象徵台灣精神的展館落腳嘉義、讓世界看見台灣不可忽視的關鍵力量。

卓也說，政府將投入五八○億元經費開發嘉義縣市，包含嘉義科學園區、中埔水上、民雄航太與馬稠後等園區，並已有兩個最新的ＣｏＷｏＳ廠進駐，將持續結合十三項國家戰略產業，讓嘉義成為台灣半導體與 AI 應用的重要據點。

此外，親子劇雨馬將油甘、藍染、花布與客家歌謠融入故事，是文化平權與族群共融的實踐，由客家委員會與紙風車劇團攜手製作的雨馬裝置，高十公尺、長十三公尺，身披繁花與彩虹色彩，這次規畫多元演出，包含每場卅分鐘精華版共六場、十五分鐘燈光秀共卅四場，以及參與七日的大遊行。