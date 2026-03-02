台南市長初選後首同台 陳亭妃 林俊憲互動少

中華職棒大聯盟會長蔡其昌昨到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，也促使民進黨台南市長初選「妃憲大戰」後立委陳亭妃和林俊憲首度在活動同台，但兩人幾無互動；綠營人士說，雙方呈現各帶議員子弟兵衝刺，但應不會再分裂。

一名綠營人士說，妃憲雙方已在初選時撕破臉，選後挺林的南市議會民進黨團又提出針對性聲明，兩人如今各自帶議員衝刺，而地方派系倘若要整合成功，還需要一段時間，不過，賴總統都已發話由陳亭妃接棒黃偉哲，依照民進黨的特性，相信最後仍會整合完成。

世界棒球經典賽即將開打，引發全台瘋棒球，球迷「敲碗」的「歐告搖搖馬小紅包」、「台灣尚勇」紅包昨在台南發放，市立棒球場外一大早就湧入人潮，排隊人龍綿延逾四百公尺，搶頭香的球迷清晨五時就抵達球場，他說，自己就住南市立棒球場附近，用行動支持中華隊。

蔡其昌說，「棒球沒有顏色、沒有黨派」，呼籲各級政府與政治人物應共同重視棒球經費與硬體設施。

陳亭妃、林俊憲、林宜瑾等都到場，陳與蔡其昌一起發小紅包，林俊憲則穿梭排隊人群打招呼，「妃憲」鮮少互動，也都避談政治議題。

陳亭妃指出，台南對棒球充滿熱情，未來期許亞太棒球場能與職棒緊密結合，完善場地與軟硬體，落實台南市民期待；林俊憲則說，現場看不見盡頭的排隊人潮，期盼這份幸運禮物能帶動全民熱血，呼籲國人共同為中華隊加油，展現團結力量。

綠營台南市長初選之爭讓地方派系陷入微妙氣氛，昨天陳、林兩人子弟兵各為其主，一名要參選市議員的林俊憲子弟兵說，現階段兩人要同框確實有些尷尬，大家依舊做好各自選民服務，以爭取更多支持為目標。