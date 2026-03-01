大阪萬博台灣館驚艷回歸 卓榮泰出席TECH WORLD館開幕

台灣燈會在嘉義展開，曾於日本大阪萬國博覽會引發熱議、網路討論度高居前5名的台灣館「TECH WORLD 館」移師嘉義回歸展出。行政院長卓榮泰今天出席開幕儀式表示，這座展館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。

卓榮泰表示，這座在160個參展國中脫穎而出的展館，當初爭取回台並不容易。行政院與經濟部、國貿署歷經多次簡報協調，並在日方行政作業的大力協助下，最終選定「玉山在嘉義」，讓這座象徵台灣精神的展館落腳嘉義。他提到，3天前視察時進度僅70%，工程團隊竟能在3天內克服春節連假困難，追上最後30%的進度，精準對接燈會開幕，令人驕傲。

TECH WORLD 館內畫分為「生命館」、「自然館」與「未來館」三大展區。生命館以560個閃動螢幕象徵北回歸線上的強韌生命力；自然館則透過4K環形螢幕呈現玉山森林的壯闊；未來館則深入淺出介紹晶片產業。卓榮泰指出，晶片就是台灣的名片，透過科技向世界介紹台灣最關鍵的產業力量。

談及區域發展，卓榮泰肯定嘉義縣長翁章梁將嘉義從農業大縣轉型為科技大縣的決心。他宣布，政府將投入 580億元經費開發嘉義縣市，包含嘉義科學園區、中埔水上、民雄航太與馬稠後等園區，並已有2個最新的 CoWoS廠進駐。他強調，未來將持續結合13項國家戰略產業，讓嘉義成為台灣半導體與AI應用的重要據點。

卓榮泰表示，除了科技與文化，後續國家棒球隊也將赴日參加WBC比賽，希望國人能發揮同樣的熱情連結世界。他再次感謝經濟部、日方單位及嘉義團隊的付出，讓TECH WORLD館回家了，讓世界看見台灣不可忽視的關鍵力量。

縣長翁章梁表示，TECH WORLD館能夠順利「回嘉」，除了日方的行政協助，更要感謝賴清德總統與卓院長的拍板支持。他表示，這座展館是「台灣人的驕傲」，不僅有自然與生活，更有嘉義過去最缺乏的「晶片」元素。在中央政府支持下，嘉義終於擁有半導體產業，不僅已有最新的CoWoS廠進駐，未來讓嘉義徹底脫胎換骨。

翁章梁指出，TECH WORLD館是本次台灣燈會12大亮點之外的「超級巨星」，透過這座展館，要讓國人與國際友人看見不一樣的嘉義。

晶片是台灣名片，卓榮泰出席燈會盼科技文化接軌國際。記者李宗祐／攝影

台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰表示，TECH WORLD館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。記者李宗祐／攝影

