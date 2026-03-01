快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

大阪萬博台灣館驚艷回歸 卓榮泰出席TECH WORLD館開幕

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
開幕會場上表演團體精采的演出。記者李宗祐／攝影 李宗祐
開幕會場上表演團體精采的演出。記者李宗祐／攝影 李宗祐

台灣燈會在嘉義展開，曾於日本大阪萬國博覽會引發熱議、網路討論度高居前5名的台灣館「TECH WORLD 館」移師嘉義回歸展出。行政院長卓榮泰今天出席開幕儀式表示，這座展館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。

卓榮泰表示，這座在160個參展國中脫穎而出的展館，當初爭取回台並不容易。行政院與經濟部、國貿署歷經多次簡報協調，並在日方行政作業的大力協助下，最終選定「玉山在嘉義」，讓這座象徵台灣精神的展館落腳嘉義。他提到，3天前視察時進度僅70%，工程團隊竟能在3天內克服春節連假困難，追上最後30%的進度，精準對接燈會開幕，令人驕傲。

TECH WORLD 館內畫分為「生命館」、「自然館」與「未來館」三大展區。生命館以560個閃動螢幕象徵北回歸線上的強韌生命力；自然館則透過4K環形螢幕呈現玉山森林的壯闊；未來館則深入淺出介紹晶片產業。卓榮泰指出，晶片就是台灣的名片，透過科技向世界介紹台灣最關鍵的產業力量。

談及區域發展，卓榮泰肯定嘉義縣長翁章梁將嘉義從農業大縣轉型為科技大縣的決心。他宣布，政府將投入 580億元經費開發嘉義縣市，包含嘉義科學園區、中埔水上、民雄航太與馬稠後等園區，並已有2個最新的 CoWoS廠進駐。他強調，未來將持續結合13項國家戰略產業，讓嘉義成為台灣半導體與AI應用的重要據點。

卓榮泰表示，除了科技與文化，後續國家棒球隊也將赴日參加WBC比賽，希望國人能發揮同樣的熱情連結世界。他再次感謝經濟部、日方單位及嘉義團隊的付出，讓TECH WORLD館回家了，讓世界看見台灣不可忽視的關鍵力量。

縣長翁章梁表示，TECH WORLD館能夠順利「回嘉」，除了日方的行政協助，更要感謝賴清德總統與卓院長的拍板支持。他表示，這座展館是「台灣人的驕傲」，不僅有自然與生活，更有嘉義過去最缺乏的「晶片」元素。在中央政府支持下，嘉義終於擁有半導體產業，不僅已有最新的CoWoS廠進駐，未來讓嘉義徹底脫胎換骨。

翁章梁指出，TECH WORLD館是本次台灣燈會12大亮點之外的「超級巨星」，透過這座展館，要讓國人與國際友人看見不一樣的嘉義。

晶片是台灣名片，卓榮泰出席燈會盼科技文化接軌國際。記者李宗祐／攝影</p><!--8--><p> 李宗祐
晶片是台灣名片，卓榮泰出席燈會盼科技文化接軌國際。記者李宗祐／攝影

李宗祐

台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影</p><!--11--><p> 李宗祐
台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影

李宗祐

行政院長卓榮泰表示，TECH WORLD館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。記者李宗祐／攝影 李宗祐
行政院長卓榮泰表示，TECH WORLD館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。記者李宗祐／攝影 李宗祐

台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影</p><!--15--><p> 李宗祐
台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影

李宗祐

台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影</p><!--18--><p> 李宗祐
台灣燈會超級巨星TECH WORLD館，行政院長卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等揭幕大阪萬博台灣館。記者李宗祐／攝影

李宗祐

TECH WORLD 館落腳嘉義，翁章梁：晶片入嘉義讓在地更有自信。記者李宗祐／攝影 李宗祐
TECH WORLD 館落腳嘉義，翁章梁：晶片入嘉義讓在地更有自信。記者李宗祐／攝影 李宗祐

經濟部 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

台灣館TECH WORLD回家了 台灣燈會展風華

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

感受嘉南魅力！市府擬串聯接駁 蘭展、燈會一日遊

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

相關新聞

大阪萬博台灣館驚艷回歸 卓榮泰出席TECH WORLD館開幕

台灣燈會在嘉義展開，曾於日本大阪萬國博覽會引發熱議、網路討論度高居前5名的台灣館「TECH WORLD 館」移師嘉義回歸展出。行政院長卓榮泰今天出席開幕儀式表示，這座展館成功將台灣的科技實力與文化生命力帶回本土，展現中央與地方攜手合作的高效率。

北港武德宮盛唐服裝慶元宵 重現盛世上元燈節風華

2026年北港燈會「潮光潮」精彩之一的「武德新唐社」成立周年雅集，今晚在北港武德宮熱鬧登場，重現盛唐風華。武德宮主委林安樂及雲林副縣長謝淑亞等人一襲華麗唐服，帶領眾多官人仕女手持燈籠，穿梭北港古鎮老街，衣袂飄飄、冠蓋雲集，宛若回到盛唐元宵節慶，引人入勝。

台南佳里「蕭壠香」將登場 201公尺百足真人蜈蚣陣進駐蕭壠園區

3年1科台南佳里金唐殿「蕭壠香」蓄勢待發；著名百足真人蜈蚣陣即日起至3月4日展示於蕭壠文化園區，將於3月5日「請王」、6日至8日起駕出巡，11日「送王」燒王船，預料將吸引大批香客湧入。

雲林觀光人氣最強的北港 公廁不足遊客不便有解方

針對雲林縣北港觀光重地的停車場等公共場域廁所不足問題，雲林縣府和北港鎮公所在水道頭文化園區積極建造新廁，並將攜手公家機構、協調朝天宮週邊商家合作，以友善標章提供給遊客借用，期能解決遊客如廁不便問題。

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。