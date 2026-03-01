北港武德宮盛唐服裝慶元宵 重現盛世上元燈節風華

2026年北港燈會「潮光潮」精彩之一的「武德新唐社」成立周年雅集，今晚在北港武德宮熱鬧登場，重現盛唐風華。武德宮主委林安樂及雲林副縣長謝淑亞等人一襲華麗唐服，帶領眾多官人仕女手持燈籠，穿梭北港古鎮老街，衣袂飄飄、冠蓋雲集，宛若回到盛唐元宵節慶，引人入勝。

文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、代表會主席黃美蘭等人也一起「變裝」感受盛世元宵之美，提燈漫步神廟宮殿，輕柔婉約，引來不少遊客目光，以為廟裡有人拍電影，隨後這支唐裝隊伍也一路踩街到北港鎮公所燈區，展現濃濃的燈節氣息。

林安樂說，去年上元節號召成立「武德新唐社」，希望藉由推廣唐代服飾文化與禮儀雅集，結合武德宮殿堂建築之美，營造華燈初上時的唐風意象，讓民眾參與燈會之餘，也能感受傳統文化的深層底蘊。

「講到上元節，總讓人聯想到盛唐仕女提燈踩街、遊賞嬉戲的熱鬧景象」他說，期待透過這場唐服聚會形式，重現古都繁華。

武德宮指出，相傳唐高祖李淵為財神趙公明靈託世所誕，因而締造富庶強盛的唐朝，也象徵財運與盛世昌隆。透過「武德新唐社」活動，除強化信仰文化特色，也讓歷史傳說與民俗信仰相互輝映。

謝淑亞表示，北港為燈會原鄉，承載台灣燈會文化發展的重要脈絡，武德宮成立「武德新唐社」，以唐服美學結合宗教信仰，為傳統文化注入創新元素，來一場太平盛世的元宵踩街之旅，也展現宗教與觀光融合成果。

文觀處長謝明璇也指出，2026北港燈會「潮光潮」最後一周展期，所有精彩將陸續登場，邀請大家一起走進北港，在光的引領下，遇見一段屬於自己的美好回憶，活動詳情可上文觀處官網查詢。

北港武德宮成立「武德新唐社」今天由廟方主委林安樂及雲林副縣長謝淑亞等人換上一襲華麗唐服裝扮，提燈踩街慶元宵，動現盛世上元風華。記者蔡維斌／攝影

北港武德宮成立「武德新唐社」今天由廟方主委林安樂及雲林副縣長謝淑亞等人換上一襲華麗唐服裝扮，提燈踩街慶元宵，動現盛世上元風華。記者蔡維斌／攝影