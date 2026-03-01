快訊

台南佳里「蕭壠香」將登場 201公尺百足真人蜈蚣陣進駐蕭壠園區

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南佳里「蕭壠香」將登場，百足真人蜈蚣陣目前進駐蕭壠園區。記者謝進盛／翻攝
台南佳里「蕭壠香」將登場，百足真人蜈蚣陣目前進駐蕭壠園區。記者謝進盛／翻攝

3年1科台南佳里金唐殿「蕭壠香」蓄勢待發；著名百足真人蜈蚣陣即日起至3月4日展示於蕭壠文化園區，將於3月5日「請王」、6日至8日起駕出巡，11日「送王」燒王船，預料將吸引大批香客湧入。

「蕭壠香」為南瀛3大古香之一，特色為金氏世界紀錄認證的長達201公尺百足真人蜈蚣陣遶巡佳里、七股、將軍等17角頭24村庄，2023年蜈蚣陣更首度遶行蕭壠文化園區，打破「蜈蚣不入廠」慣例，今年更特別進駐蕭壠文化園區供民眾參拜。

今年雙方合作進一步深化，園區正式成為香科重要場域，並於戶外劇場主舞台設置「蜈蚣祭壇」，完整呈現百年香科的神秘科儀。除了靜態展示，園區正門與劇場周邊也已搭建起氣勢恢宏的香科牌樓，內部更同步展出「王府神祕空間」及「百年神轎工藝」。

台南市政府文化局表示，具有金氏世界紀錄的蕭壠香百足真人蜈蚣陣，即日起至4日進駐蕭壠文化園區，5日是「請王」、6日至8日起駕出巡，11日「送王」燒王船，歡迎各界共襄盛舉，活動最新資訊請至蕭壠文化園區與金唐殿臉書粉絲專頁查詢。

金氏世界紀錄 台南

