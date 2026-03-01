雲林觀光人氣最強的北港 公廁不足遊客不便有解方

針對雲林縣北港觀光重地的停車場等公共場域廁所不足問題，雲林縣府和北港鎮公所在水道頭文化園區積極建造新廁，並將攜手公家機構、協調朝天宮週邊商家合作，以友善標章提供給遊客借用，期能解決遊客如廁不便問題。

雲林縣觀光人數已突破千萬人次，人潮多數集中在北港鎮香火鼎盛的朝天宮和武德宮，兩廟觀光人數在國內名列前茅，據縣府統計朝天宮光春節連假就吸引137萬人次，觀光實力驚人。

其中北港武德宮腹地廣闊，除擁有廣大停車場，也建造五星級廁所。反觀位於北鬧區中心的朝天宮，因周邊可用的公地不多，停車和如廁成了兩大問題，近年來縣府、廟方和北港鎮公所也積極設法改善。

除改善最大的第一停車場空間，也增設北港溪高灘地停車場，紓緩車潮，但因停車場廁所不足，私人收費廁所運應而生，為解決廁所不足，每年進香期調用流動廁所因應，縣府最近也在離停車場不遠的水道頭文化園區建造新公廁。

鑑於市區公共空間有限，縣議員蔡岳儒建議縣府或公所可盤點廟周公家單位，適時協調廁所於假日彈性開放外借，也可編列經費補助廟周的店家，改善廁所設備，一方面提供遊客如廁，一方面也可吸引遊客入店帶動消費。

蔡岳儒指出，如有合適或能提供廁所的店家，縣府可製作友善店家認證標章或地圖，指引遊客，同時也可評選友善商家給予獎勵，讓遊客感受北港商店的體貼和熱情，提升形象，互蒙其利。

縣府文觀處長謝明璇表示，目前朝天宮周邊有北港遊客中心、大復戲院提供借廁服務，此外也媒合周邊店家包括朝聖酒店大樓、好住民宿、阿豐麵線糊、狀元珍水蒸蛋糕等本縣的「借問站」，營業時間提供借廁。

文觀處指出，除了借廁措施，目前水道頭文化園區新建公廁也積極趕工，預計今年3月底啟用，對於地方所提建議將邀集相關權管單位研商共擬可行方案。