台南油條業者作業環境衛生不佳 市府令限期改善

有民眾透過社群媒體反映台南市某食品業者製售油條有衛生疑慮，台南市政府衛生局今天前往抽查，油炸用油檢測及廢油回收桶堆置符合規定，作業場所清潔有多項缺失，令限期改善。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，針對民眾反映業者在作業現場堆置油桶情形，經查為廢油回收桶，業者已出具廢油回收廠商資訊供查核；另外，稽查人員於現場檢測油炸用油之總極性化合物符合規定。

衛生局指出，業者作業環境另有多項缺失，包括地面未保持清潔、食材未離地放置、食品作業場所未保持清潔、製備食品使用機具未保持清潔、作業場所內及其四周堆置廢棄物，且未能出具食材來源文件及食品從業人員健康檢查報告，責令業者限期改善。

衛生局指出，將於改善期限進行複查，倘屆期未改善，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，食品業者應確實落實自主管理，加強作業場所環境衛生維護，並妥善管理食材及廢棄物儲存方式，避免交叉污染，確保所供應食品衛生安全。