台灣蘭展「賞花＋賞味」雙重體驗 南市府推農會開箱樂

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
2026台灣國際蘭展與花卉科技展正於原台南後壁蘭花生技園區如火如荼登場，台南市政府推出「台南農會開箱樂」系列活動，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗等活動。記者謝進盛／翻攝
2026台灣國際蘭展與花卉科技展正於原台南後壁蘭花生技園區如火如荼登場，台南市政府也在台南農產精品館推出「台南農會開箱樂」系列活動，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗，讓遊客感受在地農業創新能量與實力。

市長黃偉哲表示，市府持續推動農產品牌化與精緻加工升級，透過展售體驗與互動活動，讓農產品不只是商品，更成為城市行銷的重要載體。未來也將持續串聯大型展會與農業推廣活動，打造「賞花＋賞味」雙重體驗，深化台南農業整體價值與國際能見度。

2026台灣國際蘭展與花卉科技展即日起3月16日登場，台南市政府農業局指出，安排4、5、11、12日（每周三、四）上午10時至12時及下午2時至4時推出限定登場，由各區農會輪番帶來特色產品展售與試吃體驗。

農業局長李芳林說明，3月5日下午2時至4時特別規畫花卉人體藝術彩繪體驗，只要於台南農產精品館單筆消費滿1000元（不累加），即可獲得人體彩繪體驗1次。活動提供9款圖案選擇，包括菜奇鴨、夜奇鴨及多款蘭花主題設計，由專業彩繪老師現場創作，將蘭花意象融入人體藝術，為蘭展增添藝術互動亮點。

本次活動邀集左鎮、麻豆、西港、台南市農會、將軍、後壁及北門等農會等，推出情人果乾、柚香爆蝦、胡麻系列產品、梅子系列商品、糙米棒、洋香瓜酥等多項人氣加工品。現場開放試吃與選購，部分場次更推出限量滿額加碼贈活動，單筆消費達指定金額即可獲得特色商品，數量有限，送完為止。

此外，台南農產精品館同步舉辦「台南歡樂農產日」滿千抽獎活動。蘭展期間每周六、日、一及例假日，凡於館內單筆消費滿1000元（不累加），即可憑當日發票參加抽獎1次，獎項包含台南在地農特產品、特色好禮，以及菜奇鴨、夜奇鴨、魚頭君與蘭獸限定周邊商品。

農業局表示，展期活動內容依各場次公告為準，部分活動分日舉辦，歡迎持續關注「南得極品」Facebook粉絲專頁，掌握最新資訊。

2026台灣國際蘭展與花卉科技展正於原台南後壁蘭花生技園區如火如荼登場，台南市政府推出「台南農會開箱樂」系列活動，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗等活動。記者謝進盛／翻攝 謝進盛
2026台灣國際蘭展與花卉科技展正於原台南後壁蘭花生技園區如火如荼登場，台南市政府推出「台南農會開箱樂」系列活動，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗等活動。記者謝進盛／翻攝 謝進盛
2026台灣國際蘭展與花卉科技展正於原台南後壁蘭花生技園區如火如荼登場，台南市政府推出「台南農會開箱樂」系列活動，結合農特產品試吃、滿額加碼好禮及人氣人體彩繪體驗等活動。記者謝進盛／翻攝 謝進盛
