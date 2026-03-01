嘉義市今天於兒童福利服務中心舉辦第八屆城隍佑民、文昌護子公益古禮抓周，以及第三屆學童開筆禮，共有40組家庭參與。1歲幼童依循古禮抓周，即將入學的學童則透過擊鼓、點硃砂、提筆描紅等儀式完成開筆禮。市長黃敏惠表示，抓周與開筆禮承載父母的祝福與文化意義，這些經歷將成為孩子未來成長的重要養分。

活動中，嘉邑城隍廟與云享文創遊Love園親子館贈送「諸葛四郎」3D動畫公播版給嘉義市20名國民小學，諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍也加贈漫畫套書至各校圖書館，盼透過經典英雄故事推廣閱讀與台語文化。

社會處李思賢表示，市府今年起擴大辦理育兒指導服務，對象不再限於脆弱家庭，凡育有6歲以下幼兒的父母或懷孕滿7個月以上的孕婦皆可申請。除了首次訪視提供育兒禮包，完成服務後發放的育兒禮券額度也從500元調升為1000元。

此外，為提升早療資源可近性，今年發展遲緩兒童社區療育服務計畫新增1處據點。市府與嘉義基督教醫院、晨光智能發展中心合作，透過公私協力與資源整合，接住更多有早療評估需求的幼童，營造友善育兒環境，打造世世代代都能安心生活的幸福城市。

嘉義市長黃敏惠發送馬年限量的開運小紅包 。圖／嘉義市政府提供

嘉市公益古禮抓周與開筆禮溫馨登場，40組家庭齊聚兒福中心受祝福。圖／嘉義市政府提供

幼童依循古禮抓周。圖／嘉義市政府提供