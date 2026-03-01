快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市公益古禮抓周與開筆禮溫馨登場 40組家庭齊聚兒福中心受祝福

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠擔任啟蒙老師帶領孩子提筆描紅。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠擔任啟蒙老師帶領孩子提筆描紅。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天於兒童福利服務中心舉辦第八屆城隍佑民、文昌護子公益古禮抓周，以及第三屆學童開筆禮，共有40組家庭參與。1歲幼童依循古禮抓周，即將入學的學童則透過擊鼓、點硃砂、提筆描紅等儀式完成開筆禮。市長黃敏惠表示，抓周與開筆禮承載父母的祝福與文化意義，這些經歷將成為孩子未來成長的重要養分。

活動中，嘉邑城隍廟與云享文創遊Love園親子館贈送「諸葛四郎」3D動畫公播版給嘉義市20名國民小學，諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍也加贈漫畫套書至各校圖書館，盼透過經典英雄故事推廣閱讀與台語文化。

社會處李思賢表示，市府今年起擴大辦理育兒指導服務，對象不再限於脆弱家庭，凡育有6歲以下幼兒的父母或懷孕滿7個月以上的孕婦皆可申請。除了首次訪視提供育兒禮包，完成服務後發放的育兒禮券額度也從500元調升為1000元。

此外，為提升早療資源可近性，今年發展遲緩兒童社區療育服務計畫新增1處據點。市府與嘉義基督教醫院、晨光智能發展中心合作，透過公私協力與資源整合，接住更多有早療評估需求的幼童，營造友善育兒環境，打造世世代代都能安心生活的幸福城市。

嘉義市長黃敏惠發送馬年限量的開運小紅包 。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠發送馬年限量的開運小紅包 。圖／嘉義市政府提供

嘉市公益古禮抓周與開筆禮溫馨登場，40組家庭齊聚兒福中心受祝福。圖／嘉義市政府提供
嘉市公益古禮抓周與開筆禮溫馨登場，40組家庭齊聚兒福中心受祝福。圖／嘉義市政府提供

幼童依循古禮抓周。圖／嘉義市政府提供
幼童依循古禮抓周。圖／嘉義市政府提供

家長陪同幼童依循古禮抓周。圖／嘉義市政府提供
家長陪同幼童依循古禮抓周。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 家庭

延伸閱讀

嘉義市「臆燈謎」迎元宵！黃敏惠台語出難題 男童秒答現場驚呼

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

挺蔣萬安育兒新政 羅智強籲中央找立委溝通解決少子化

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

相關新聞

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

影／雲林女檢段可芳屢破大案 自拍短片「水房」上映即「謝幕」

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

棒球牽線破冰？妃憲合體為蔡其昌站台 台南球場今早湧排隊人潮

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

廣角鏡／台南依循古禮 大東門城舉行迎春禮

台南市政府依循古禮，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行迎春禮，由副市長葉澤山主禮，正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。