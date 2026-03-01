縣長拚了！翁章梁爬4層樓高雨馬 邀全台3月7日齊聚嘉義看燈會

台灣燈會即將在嘉義縣登場，為宣傳客家親子劇巨型裝置「雨馬」演出，縣長翁章梁攀爬上近4層樓高的雨馬背部向民眾揮手致意，展現十足誠意。這高度正是人體最懼怕的高度，底下工作人員直呼「縣長拚了！」。翁章梁表示，3月7日Team Taiwan大遊行有燈怪、雨馬、睡魔及台灣、嘉義演出團體，歡迎大家一齊參加台灣燈會。

這尊高10公尺、長13公尺的「雨馬」由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，身披繁花與彩虹色彩，象徵溫柔堅定的守護力量。昨天嘉義地區降下整天雨，一度令團隊擔心，所幸今天陽光普照。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，雨馬創作那年適逢台灣缺水，雨馬有帶來雨水的意涵，但是隔天就會出大太陽；翁章梁也對著雨馬祈求，希望時間調整一下，等燈會圓滿結束後再下雨。

本次「雨馬」規畫多元演出，包含每場30分鐘精華版共6場、15分鐘燈光秀共36場，以及參與3月7日的大遊行。客家委員會主委古秀妃表示，雨馬將油甘、藍染、花布與客家歌謠融入故事，是文化平權與族群共融的實踐。

嘉義縣政府表示，精華版演出與燈光秀現場將安排互動問答，並準備限量小禮物，活動期間還有機會獲得「小雨馬布偶」。縣府強調，馬年迎來雨馬具有深刻文化象徵，這不只是展示科技與燈藝的舞台，更是讓家庭重新凝聚的地方，邀請全台民眾帶著孩子到嘉義感受溫暖與希望。

台灣燈會雨馬現身嘉義，翁章梁登高拚觀光邀約大遊行。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁（左）攀登上4樓高「雨馬」向大家揮手邀請參觀台灣燈會。記者李宗祐／攝影