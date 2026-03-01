古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

市長黃偉哲表示，台南為全台古蹟密度最高的城市，古都馬自2007年創辦以來，已成為南台灣指標性國際路跑品牌，賽道串連城市古蹟與歷史場域，展現台南運動實力與文化底蘊，也感謝體育總會、贊助單位及志工團隊投入，讓賽事品質持續升級。

南市體育局則指出，今年賽道行經台南市美術館、台南司法博物館及台南孔廟等歷史地標，讓跑者在奔馳之際飽覽古都風華，主辦單位也祭出半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並設學生組與健康休閒組，落實運動平權，也有不少外縣市跑友專程南下參賽。

體育局也說，今年補給全面升級，結合在地名店推出米粿、米糕、豆花及滷味等特色料理，甚至備有龍蝦、牛肉湯等府城美食。許多參與10公里健康休閒組的跑者，邊跑邊享用美食，直呼「真的是一場可以吃的馬拉松」。此外，今年不少民代更紛紛響應古都馬拉松，包含市議員朱正軒、李偉智、蔡宗豪等人。

台南市政府表示，今年紀念商品同樣別具巧思，融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20周年紀念款3款毛巾衣，不僅廣受跑友青睞，也吸引不少話題，未來將持續精進服務與賽事規畫，推動全民運動風氣，打造兼具專業水準與友善氛圍的城市運動品牌。

適逢20周年里程碑，台南市長黃偉哲（後排中）與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。圖／南市府提供 萬于甄

台南古都國際半程馬拉松跑者可在補給站大啖美食。圖／南市府提供 萬于甄