快訊

中東戰火升溫人在杜拜！吳辰君聽飛彈巨響咬牙忍淚讓孩子「看卡通」

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與。圖／南市府提供 萬于甄
台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與。圖／南市府提供 萬于甄

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

市長黃偉哲表示，台南為全台古蹟密度最高的城市，古都馬自2007年創辦以來，已成為南台灣指標性國際路跑品牌，賽道串連城市古蹟與歷史場域，展現台南運動實力與文化底蘊，也感謝體育總會、贊助單位及志工團隊投入，讓賽事品質持續升級。

南市體育局則指出，今年賽道行經台南市美術館、台南司法博物館及台南孔廟等歷史地標，讓跑者在奔馳之際飽覽古都風華，主辦單位也祭出半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並設學生組與健康休閒組，落實運動平權，也有不少外縣市跑友專程南下參賽。

體育局也說，今年補給全面升級，結合在地名店推出米粿、米糕、豆花及滷味等特色料理，甚至備有龍蝦、牛肉湯等府城美食。許多參與10公里健康休閒組的跑者，邊跑邊享用美食，直呼「真的是一場可以吃的馬拉松」。此外，今年不少民代更紛紛響應古都馬拉松，包含市議員朱正軒、李偉智蔡宗豪等人。

台南市政府表示，今年紀念商品同樣別具巧思，融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20周年紀念款3款毛巾衣，不僅廣受跑友青睞，也吸引不少話題，未來將持續精進服務與賽事規畫，推動全民運動風氣，打造兼具專業水準與友善氛圍的城市運動品牌。

適逢20周年里程碑，台南市長黃偉哲（後排中）與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。圖／南市府提供 萬于甄
適逢20周年里程碑，台南市長黃偉哲（後排中）與貴賓共同為2026台南古都國際半程馬拉松揭幕。圖／南市府提供 萬于甄

台南古都國際半程馬拉松跑者可在補給站大啖美食。圖／南市府提供 萬于甄
台南古都國際半程馬拉松跑者可在補給站大啖美食。圖／南市府提供 萬于甄

台南古都國際半程馬拉松今年紀念商品同樣別具巧思，融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20周年紀念款3款毛巾衣，廣受跑友青睞。圖／南市府提供 萬于甄
台南古都國際半程馬拉松今年紀念商品同樣別具巧思，融入台南文化元素與馬年意象，推出全糖款、茄芷袋款及20周年紀念款3款毛巾衣，廣受跑友青睞。圖／南市府提供 萬于甄

黃偉哲 李偉智 蔡宗豪

延伸閱讀

台南古都馬登場　補給站展現「美食之都」實力

佳冬六堆路跑　逾2千跑者用雙腳認識客庄古蹟田園

台南道路是甜的！南鐵挖出百年糖漏 牛車路見證「全糖市」

見證台中發展運動產業 福爾摩沙跆拳道公開賽盛大登場

相關新聞

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

影／雲林女檢段可芳屢破大案 自拍短片「水房」上映即「謝幕」

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

棒球牽線破冰？妃憲合體為蔡其昌站台 台南球場今早湧排隊人潮

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

廣角鏡／台南依循古禮 大東門城舉行迎春禮

台南市政府依循古禮，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行迎春禮，由副市長葉澤山主禮，正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。