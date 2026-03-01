台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

2026-03-01 12:42