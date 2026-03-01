快訊

中東戰火升溫人在杜拜！吳辰君聽飛彈巨響咬牙忍淚讓孩子「看卡通」

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量，根據環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾。圖／南市環保局提供 萬于甄
台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量，根據環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾。圖／南市環保局提供 萬于甄

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

環保局指出，因應大型活動可能產生的垃圾量，事前已完成人員與車輛整備，並針對會場周邊加強巡檢，活動落幕後隨即展開地毯式清掃，垃圾車、回收車、鏟裝機及抓斗車同步進場，加速清運效率，避免垃圾堆置影響市容與交通。

台南市長黃偉哲表示，清潔隊除日常垃圾清運與環境維護外，面對大型活動更須在深夜及清晨投入大量人力，感謝隊員辛勞，讓市容在最短時間內恢復整潔。

環保局長許仁澤指出，大型活動往往伴隨瞬間暴增的廢棄物，未來將持續強化清潔量能與機動調度，同時宣導民眾隨手分類、減少垃圾，共同降低環境負擔，維護城市整潔與公共衛生。

黃偉哲 台南 環保局

延伸閱讀

鹿耳門聖母廟煙火秀湧入80萬人 13歲少女遭衝散走失警尋回

台南古都馬拉松明晨開跑2.5萬人參賽 洗街114公里確保空品

安全帽不見！台南警調電眼協尋 垃圾車清運前成功攔截歸還

去年塞在車陣 因應鹿耳門煙火秀南市28日6區提前4小時收運垃圾

相關新聞

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

影／雲林女檢段可芳屢破大案 自拍短片「水房」上映即「謝幕」

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

棒球牽線破冰？妃憲合體為蔡其昌站台 台南球場今早湧排隊人潮

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

廣角鏡／台南依循古禮 大東門城舉行迎春禮

台南市政府依循古禮，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行迎春禮，由副市長葉澤山主禮，正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。