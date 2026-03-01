聽新聞
台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾
台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。
環保局指出，因應大型活動可能產生的垃圾量，事前已完成人員與車輛整備，並針對會場周邊加強巡檢，活動落幕後隨即展開地毯式清掃，垃圾車、回收車、鏟裝機及抓斗車同步進場，加速清運效率，避免垃圾堆置影響市容與交通。
台南市長黃偉哲表示，清潔隊除日常垃圾清運與環境維護外，面對大型活動更須在深夜及清晨投入大量人力，感謝隊員辛勞，讓市容在最短時間內恢復整潔。
環保局長許仁澤指出，大型活動往往伴隨瞬間暴增的廢棄物，未來將持續強化清潔量能與機動調度，同時宣導民眾隨手分類、減少垃圾，共同降低環境負擔，維護城市整潔與公共衛生。
