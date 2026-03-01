影／雲林女檢段可芳屢破大案 自拍短片「水房」上映即「謝幕」

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

雲林地檢署女檢察官段可芳約5年前到任，她獨特的扮扮造型，瀟灑不拘，對人對事沒有官僚氣息，就像年輕活潑的女大生，被譽為雲檢最酷炫的女檢察官，很多被告或當事人走出偵察庭都說「很難看出她是個檢察官！」

外型沒有官樣的她，辦起案來可不含糊，在雲檢任內短短不到五年屢破大案，2024年最高檢察署與調查局、廉政署規畫「靖平專案」，掃蕩「綠能蟑螂」，雲林就有兩名鄉長栽在她手裡，被判重刑，檢察總長邢泰釗還親赴雲林地檢署嘉勉辦案團隊，並致贈「台灣之鷹」擬真動物模型給承辦檢察官段可芳，彰顯其辦案迅速精準。

雲林地檢署首支「假幣店、真水房」防詐影片日前在雲檢官網推出，由實際指揮偵辦案件的女檢察官段可芳，親自剖析詐團利用虛擬貨幣與實體幣店作為掩護等運作模式。這起發生於去年3月的重大詐案，案情錯綜複雜，周姓父子聯手「掛羊頭賣狗肉」，勾結詐騙集團的水房，在台中開設泰達幣（USDT）實體店面，以虛擬貨幣作交易。

該集團更以境外洗錢手法，經手金額達31.2億元，周從中獲取暴利達上億元，檢察官段可芳從抓到一名小車手，擴大偵破國內少見的大規模幣店詐案，一口氣起訴17人，並對主嫌求重刑。這起重大詐案破得細緻又漂亮，更為打擊詐團新法立下里程碑，贏得各方讚賞。

段可芳為讓民眾了解詐騙新法的犯案過程，將破案精華濃縮並簡化詐團作案手法，自拍短短約1分鐘短片，除說明案情、詐團組織分工以及檢警調如何逐步突破案情，片中還特別針對詐騙集團表面經營合法實體幣店，實際卻充當「洗錢水房」的犯罪態樣加以解析，讓人快速了解什麼是水房以及你的錢如何被騙、洗錢。

段可芳手拿一隻可愛小熊，一幅瀟灑自然、落落大方模樣剖析案情，影片結尾還給觀眾拋個媚眼，像極電視藝人代言，唱作俱佳，十分上鏡。她拍完這支短片，於去年8月調離雲林地檢署接任高雄市橋頭地檢署檢察官，她離開雲林，雲檢少了她動人的身影，這支影片也成了她調任的「謝幕」作品。

雲林地檢署檢察長黃智勇說，詐欺犯罪已成為危害社會治安與民眾財產安全的重要犯罪類型，近年來不僅手法翻新，更結合網路科技、社群媒體與虛擬資產，進行跨縣市或跨境犯罪，受害對象涵蓋各年齡層。

他說，這次精選偵辦重大詐欺案件製作短影音，主要是因過往民眾對詐欺案件的認識，多半停留於新聞片段或統計數字，對於檢察機關實際偵辦過程及面臨的挑戰較陌生，因此希望透過短影音分享第一線檢察官辦案經驗，有助於提升司法透明度，也讓社會大眾具體看見檢察機關對詐騙「零容忍」，同時也提醒民眾，面對虛擬貨幣投資邀約務必保持高度警覺如有疑慮，請立即撥打 165 反詐騙專線，及時阻斷詐騙行為。

段可芳掃蕩「綠能蟑螂」屢建奇功，兩名現任鄉長栽在她手被判重刑，曾任雲林地檢署檢察長的檢察總長刑泰釗親自南下頒贈「台灣之鷹」殊榮表揚她。記者蔡維斌／翻攝

影片結尾段可芳還對著鏡頭向觀眾送了個秋波，瀟灑自然，十分上鏡。記者蔡維斌／翻攝

段可芳屢破大案，接受中央頒獎表揚。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署女檢察官段可芳偵破國內最大的以合法實體幣店掩飾，作為洗錢水房案件，她並親上火線自拍影片，作為宣導防詐，雲檢首支由段主演的防詐影片「水房」很吸睛。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署女檢察官段可芳（前排右一）偵破國內最大的以合法實體幣店掩飾，作為洗錢水房案件，她並親上火線自拍宣導影片殺青在雲檢官網上映。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署女檢察官段可芳偵破國內最大的以合法實體幣店掩飾，作為洗錢水房案件，她並親上火線自拍影片，作為宣導防詐，雲檢首支由段主演的防詐影片「水房」很吸睛。記者蔡維斌／翻攝