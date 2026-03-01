陳妃婷「愛如潮水」南市府展出 20件中西畫躍然紙上

台南市政府秘書處明起至本月底於新營民治市政中心1樓大廳辦理「愛如潮水」中西畫創作個展，邀請畫家陳妃婷展出20件作品，歡迎市民朋友於上班時間前往欣賞。

市府秘書處指出，陳妃婷畢業於長榮大學美術系水墨組碩士班，長期深耕台南藝術圈，現為台南市美術學會理事、南陽美術協會監事，並活躍於多個藝術學會，包括台灣膠彩墨協會、青溪新文藝學會等。

陳妃婷同時致力於藝術教育推廣，並於紅蜻蜓美術教室及山上國小擔任美術教師，傳承藝術之美於下一代。其作品曾多次入選並獲獎於「台南美展」及「南美展」，並於2023年在佛光緣美術館南台別院成功舉辦個展「天涯何處無芳草」。

陳妃婷這次「愛如潮水」展覽，融合水彩、水墨等多元媒材，以風情畫呈現旅歷途中所積累的心境與感悟。《野柳奇景》作品，畫面展現海浪與被洗禮的奇石對話，激起了浪漫的泛泛詩篇。《百年糯米橋》中靜繶的河流，潺潺的流水引來了遠方好友在此駐足，溫潤的河流彷彿讓人洗滌情感塵埃。

陳妃婷表示，「愛如潮水」展覽，以風情畫為主軸，巧妙融合中西畫法，東方留白意境與西方光影色彩在畫面中自然交融，以畫筆為媒，願展出能讓每一位觀者感受到眾人之愛如潮水綿延不絕。

