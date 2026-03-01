棒球牽線破冰？妃憲合體為蔡其昌站台 台南球場今早湧排隊人潮

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌今帶著「台灣尚勇」、「歐告搖搖馬小紅包」2款紅包在台南發放，市立棒球場外一大早就湧入人潮，排隊人龍綿延逾400公尺。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，再度引發全台各地棒球風潮，球迷「敲碗」的「歐告搖搖馬小紅包」及「台灣尚勇」紅包今在台南發放，市立棒球場外一大早就湧入人潮，排隊人龍綿延逾400公尺，而今早搶頭香的資深球迷清晨5點就抵達球場，且相當自豪已經是第4次參與排隊。

球迷表示，日前在高雄場也成功搶到第一名，因自己就住在台南市立棒球場附近，為用行動支持中華隊，即便早起也不覺辛苦，除搶先排隊外，也期待能獲得驚喜禮物。另外，現場也有不少今早剛參加完古都馬拉松的參賽者，排隊領取小紅包。

蔡其昌則掛心正在日本宮崎移訓的台灣隊，他透露，球隊昨天抵達後，今天進入練習日，隨後已會迎來2場官辦熱身賽；目前團隊最擔心的是氣候問題，已與氣象單位及MLB官方保持密切聯繫，確保訓練不因降雨中斷，維持國手最佳手感。

蔡其昌說，處理完國內公務後將趕往東京與「Team Taiwan」會合，持續為台灣國手加油，展現團結台灣精神。他也強調，「棒球沒有顏色、沒有黨派」是凝聚國人向心力的「國球」，呼籲各級政府與政治人物應共同重視棒球經費與硬體設施。

陳亭妃指出，台南對棒球充滿熱情，球迷對中職會長蔡其昌發放的「歐告」紅包更敲碗許久，只要蔡會長來到台南，熱血球迷一定力挺；未來也期許亞太棒球場能與職棒緊密結合，完善場地與軟硬體，落實台南市民期待，持續推升在地棒球熱度。

林俊憲則說，今天看見現場看不見盡頭的排隊人潮，期盼這份幸運禮物能帶動全民熱血，呼籲國人共同為中華隊加油，展現團結力量。

現場也今早剛參加完古都馬拉松的小小參賽者，排隊領取小紅包，小朋友拿到歐告搖搖馬小紅包直呼，「超開心」。記者萬于甄／攝影
民進黨立委陳亭妃（左一）與林俊憲（右二）在黨內台南市長初選後，今首度在公開場合合體露面，全為相挺中華職棒聯盟會長蔡其昌（右三）到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，不過雙方互動不多。記者萬于甄／攝影
台南一名資深球迷（右一）今清晨5點就抵達球場排隊，且相當自豪已經是第4次參與中華職棒聯盟會長蔡其昌（右二）發放紅包排隊。記者萬于甄／攝影
古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

台南古都國際半程馬拉松今清晨5點半從永華市政中心出發，由市長黃偉哲為選手鳴槍，適逢賽事邁入20周年，吸引2萬5289名跑友參與，同時也有來自36國、417名國際選手齊聚，大家穿梭在台南古都街景，也見證古都馬的重要里程碑。

台南正統鹿耳門聖母廟煙火秀過後 徹夜清出24公噸垃圾

台南正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦高空煙火活動，湧入大量人潮，也帶來可觀垃圾量；環保局統計，活動結束後共清出約24公噸垃圾，出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續作業至上午10時，才完成場地與周邊道路清理。

影／雲林女檢段可芳屢破大案 自拍短片「水房」上映即「謝幕」

雲林地檢署女檢察官段可芳長得清秀陽光，有一頭時尚染髮、穿著新潮，一幅酷男模樣，走到那裡都耀眼吸睛，殊不知她是一個辦案精細、偵查有方的女悍將，抓綠能蟑螂不手軟，更偵破國內少見高達3、40億元的實體店面詐騙洗錢案。為讓更多民眾不再淪為詐騙俎上肉，她親拍紀錄片，呈現她破獲的詐騙水房真實過程，提升全民防詐意識。

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

廣角鏡／台南依循古禮 大東門城舉行迎春禮

台南市政府依循古禮，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行迎春禮，由副市長葉澤山主禮，正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來...

