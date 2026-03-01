棒球牽線破冰？妃憲合體為蔡其昌站台 台南球場今早湧排隊人潮

民進黨台南市長初選落幕後，立委陳亭妃與林俊憲之間的「妃憲大戰」風波不斷，地方政壇仍待整合，不過，2人今天初選後首度公開合體露面，全為相挺立院黨團總召、中華職棒聯盟會長蔡其昌到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，現場吸引大批球迷熱情排隊響應。

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，再度引發全台各地棒球風潮，球迷「敲碗」的「歐告搖搖馬小紅包」及「台灣尚勇」紅包今在台南發放，市立棒球場外一大早就湧入人潮，排隊人龍綿延逾400公尺，而今早搶頭香的資深球迷清晨5點就抵達球場，且相當自豪已經是第4次參與排隊。

球迷表示，日前在高雄場也成功搶到第一名，因自己就住在台南市立棒球場附近，為用行動支持中華隊，即便早起也不覺辛苦，除搶先排隊外，也期待能獲得驚喜禮物。另外，現場也有不少今早剛參加完古都馬拉松的參賽者，排隊領取小紅包。

蔡其昌則掛心正在日本宮崎移訓的台灣隊，他透露，球隊昨天抵達後，今天進入練習日，隨後已會迎來2場官辦熱身賽；目前團隊最擔心的是氣候問題，已與氣象單位及MLB官方保持密切聯繫，確保訓練不因降雨中斷，維持國手最佳手感。

蔡其昌說，處理完國內公務後將趕往東京與「Team Taiwan」會合，持續為台灣國手加油，展現團結台灣精神。他也強調，「棒球沒有顏色、沒有黨派」是凝聚國人向心力的「國球」，呼籲各級政府與政治人物應共同重視棒球經費與硬體設施。

陳亭妃指出，台南對棒球充滿熱情，球迷對中職會長蔡其昌發放的「歐告」紅包更敲碗許久，只要蔡會長來到台南，熱血球迷一定力挺；未來也期許亞太棒球場能與職棒緊密結合，完善場地與軟硬體，落實台南市民期待，持續推升在地棒球熱度。

林俊憲則說，今天看見現場看不見盡頭的排隊人潮，期盼這份幸運禮物能帶動全民熱血，呼籲國人共同為中華隊加油，展現團結力量。

現場也今早剛參加完古都馬拉松的小小參賽者，排隊領取小紅包，小朋友拿到歐告搖搖馬小紅包直呼，「超開心」。記者萬于甄／攝影

民進黨立委陳亭妃（左一）與林俊憲（右二）在黨內台南市長初選後，今首度在公開場合合體露面，全為相挺中華職棒聯盟會長蔡其昌（右三）到台南市立棒球場發放「歐告搖搖馬小紅包」，不過雙方互動不多。記者萬于甄／攝影