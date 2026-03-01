快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南古都馬登場　補給站展現「美食之都」實力

中央社／ 記者楊思瑞台南1日電

2026台南古都國際半程馬拉松今天清晨開跑，吸引逾2萬5000名跑友參與，沿途行經台南市美術館、孔廟等歷史場域，結合在地名店規劃的補給站，也展現「美食之都」實力。

市長黃偉哲清晨前往位於永華市政中心前的起點處主持起跑儀式，並與參加民眾擊掌互動、為跑者加油打氣，隨後走訪公益攤位及國際友誼市集，關心交流情形。

黃偉哲致詞表示，古都馬自2007年創辦以來，賽事品質年年升級，不僅串連城市古蹟與歷史街景，更展現台南運動實力與城市魅力，今年共吸引2萬5289名跑友參與，規模再創新高，其中有來自36個國家的417名國際跑者，已成為南台灣指標性國際路跑品牌。

台南市政府體育局指出，此屆賽道沿途行經台南市美術館、司法博物館、孔廟等歷史場域，讓參賽者飽覽古都風華；有不少來自北部跑友分享，此次專程南下參加，就是想感受與古蹟相伴而行的獨特體驗，直言「為了台南風景，再遠都值得」。

體育局指出，今年活動祭出新台幣10萬元冠軍獎金，並規劃學生組、健康休閒組等多元組別；另外，全面升級補給規劃，首度結合米其林餐廳與在地名店，米粿、米糕、豆花、滷味等人氣料理，以及龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城特色美食，展現台南「美食之都」實力。

黃偉哲 台南

延伸閱讀

台南道路是甜的！南鐵挖出百年糖漏 牛車路見證「全糖市」

台南古都馬拉松明晨開跑2.5萬人參賽 洗街114公里確保空品

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

不怕典藏費低 南美館做文化實驗

相關新聞

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

廣角鏡／台南依循古禮 大東門城舉行迎春禮

台南市政府依循古禮，昨天上午在台灣府迎春門（大東門城）舉行迎春禮，由副市長葉澤山主禮，正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池及各界來...

台灣燈會2燈區率先點燈 天燈升空民眾不畏細雨搶拍

台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場，「光之新徑-嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」2個燈區率先點燈，縣長翁章梁...

台南道路是甜的！南鐵挖出百年糖漏 牛車路見證「全糖市」

台南「全糖城市」再添歷史註腳。台南市大員文化觀光協會與南市府觀光旅遊局今天舉辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動，由協會...

嘉義市「臆燈謎」迎元宵！黃敏惠台語出難題 男童秒答現場驚呼

元宵節將到來，嘉義市「臆燈謎活動」今天在嘉義文財殿熱鬧登場，吸引許多親子家庭參與，嘉義市母語文化教育學會準備許多燈謎，並...

2026台灣燈會花燈競賽成績出爐 東石蚵寶奪下燈王封號

2026台灣燈會3月3日將在嘉義登場，全國花燈競賽吸引全台好手，共有282件作品，評審團經2天夜間及日間評選，選出123...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。