台南古都馬登場　補給站展現「美食之都」實力

2026台南古都國際半程馬拉松今天清晨開跑，吸引逾2萬5000名跑友參與，沿途行經台南市美術館、孔廟等歷史場域，結合在地名店規劃的補給站，也展現「美食之都」實力。

市長黃偉哲清晨前往位於永華市政中心前的起點處主持起跑儀式，並與參加民眾擊掌互動、為跑者加油打氣，隨後走訪公益攤位及國際友誼市集，關心交流情形。

黃偉哲致詞表示，古都馬自2007年創辦以來，賽事品質年年升級，不僅串連城市古蹟與歷史街景，更展現台南運動實力與城市魅力，今年共吸引2萬5289名跑友參與，規模再創新高，其中有來自36個國家的417名國際跑者，已成為南台灣指標性國際路跑品牌。

台南市政府體育局指出，此屆賽道沿途行經台南市美術館、司法博物館、孔廟等歷史場域，讓參賽者飽覽古都風華；有不少來自北部跑友分享，此次專程南下參加，就是想感受與古蹟相伴而行的獨特體驗，直言「為了台南風景，再遠都值得」。

體育局指出，今年活動祭出新台幣10萬元冠軍獎金，並規劃學生組、健康休閒組等多元組別；另外，全面升級補給規劃，首度結合米其林餐廳與在地名店，米粿、米糕、豆花、滷味等人氣料理，以及龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城特色美食，展現台南「美食之都」實力。