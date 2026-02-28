台灣燈會2燈區率先點燈 天燈升空民眾不畏細雨搶拍

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場，「光之新徑-嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」2個燈區率先點燈，縣長翁章梁今晚與近百人一起走入燈海，在天燈氣球寫上「農工科技科技轉型、黃金十年嘉義夢」，為台灣燈會點亮第一道光，見證光影啟動的重要時刻。

翁章梁今晚持魔法棒點亮燈區，燈光啟動閃耀夜空，照亮國際地景藝術家王文志作品「光之新徑-嘉義夢」，燈區的天燈也在空中飄起，近百人不畏小雨拍下美景，藝術家王文志及策展人向家弘分享創作理念，展現公民美學的藝術能量。

文觀局表示，「光之新徑-嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，可脫下鞋子走進平台，作品下方還打造3公尺高空間，可進入嬉戲玩耍；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，與居民共創13件燈會作品。