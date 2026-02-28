快訊

前所未見報復美以！伊朗攻擊多國目標 CNN：不惜一切代價懲罰美國

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

台灣燈會2燈區率先點燈 天燈升空民眾不畏細雨搶拍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區今晚率先點燈。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區今晚率先點燈。記者黃于凡／攝影

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場，「光之新徑-嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」2個燈區率先點燈，縣長翁章梁今晚與近百人一起走入燈海，在天燈氣球寫上「農工科技科技轉型、黃金十年嘉義夢」，為台灣燈會點亮第一道光，見證光影啟動的重要時刻。

翁章梁今晚持魔法棒點亮燈區，燈光啟動閃耀夜空，照亮國際地景藝術家王文志作品「光之新徑-嘉義夢」，燈區的天燈也在空中飄起，近百人不畏小雨拍下美景，藝術家王文志及策展人向家弘分享創作理念，展現公民美學的藝術能量。

文觀局表示，「光之新徑-嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，可脫下鞋子走進平台，作品下方還打造3公尺高空間，可進入嬉戲玩耍；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，與居民共創13件燈會作品。

縣長翁章梁說，嘉義近年把握關鍵契機，勇敢轉型，從農業升級到科技產業布局，嘉義人的自信也隨之回來，這片土地正展現嶄新活力，2026台灣燈會進入倒數階段，嘉義人一起團結為家鄉投入行動、為夢想努力，城市就會被點亮，盼和大家一起打造屬於嘉義的黃金十年。

2026台灣燈會今晚有2個燈區率先點燈，吸引民眾不畏細雨佇足拍照。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會今晚有2個燈區率先點燈，吸引民眾不畏細雨佇足拍照。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區今晚率先點燈。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區今晚率先點燈。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會今晚有2個燈區率先點燈，吸引民眾不畏細雨佇足拍照。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會今晚有2個燈區率先點燈，吸引民眾不畏細雨佇足拍照。記者黃于凡／攝影

嘉義 台灣燈會 翁章梁

延伸閱讀

TEAM TAIWAN大遊行集結千人演出 為世界棒球經典賽中華隊加油

台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓

2026台灣燈會在嘉義 規劃7處萬格免費停車場

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

相關新聞

2026台灣燈會花燈競賽成績出爐 東石蚵寶奪下燈王封號

2026台灣燈會3月3日將在嘉義登場，全國花燈競賽吸引全台好手，共有282件作品，評審團經2天夜間及日間評選，選出123...

台灣燈會2燈區率先點燈 天燈升空民眾不畏細雨搶拍

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場，「光之新徑-嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」2個燈區率先點燈，縣長翁章...

台南道路是甜的！南鐵挖出百年糖漏 牛車路見證「全糖市」

台南「全糖城市」再添歷史註腳。台南市大員文化觀光協會與南市府觀光旅遊局今天舉辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動，由協會...

嘉義市「臆燈謎」迎元宵！黃敏惠台語出難題 男童秒答現場驚呼

元宵節將到來，嘉義市「臆燈謎活動」今天在嘉義文財殿熱鬧登場，吸引許多親子家庭參與，嘉義市母語文化教育學會準備許多燈謎，並...

運動幣3月1日開領台南多處場館加碼優惠 還可兌換職棒門票

運動幣自3月1日起開領，每人500元，民眾可於健身房、運動課程、游泳或觀賽使用，台南市各場館同步推出加碼優惠，刺激運動消...

雲林首座社宅招租 未附家具3房最高1.7萬元 房仲：有誘因

國家住宅及都市更新中心發布雲林首處社會住宅「斗六好市」招租，將於3月9日在縣府親民大廳受理申請，共有96戶招租，其中一般...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。